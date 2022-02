TETKA U ŠOKU! VIKTORIJA BALAVI I SE*E PO SEBI, IMALA JE S*KS SA NJIH 320! Evo šta kaže o aferi sa bivšim mužem Mine Kostić

Tetka Viktorije Mitović, koja je u "Zadruzi" opet podigla prašinu kada je rekla da je nije je*o samo ko je žurio na voz i da je bila u vezi sa bivšim mužem Mine Kostić, a bivšim dečkom Marijane Zonjić, pevačem Igorom Iksom, tvrdi da se njena sestričina pogubila i da ne zna šta priča.

Do sada je zadrugarkina baba Regina rado komentarisala, a često i osuđivala postupke svoje unuke, ali, kako su nam rekli njeni ukućani, ona više ne želi da se oglašava za medije.

foto: Printscreen

- To je Viktorija, ona balavi, nema pojma šta priča. Pogubila se u tom rijalitiju.Ja ne znam šta se sa njom dešava, nije mi jasno, ona to radi da bi isprovocirala ostele u kući ili zato što je pukla sa mozgom i jedva čeka da izađe. Ona sama po sebi se*e - smatra Viktorijina tetka, koja nas je zamolila da joj ne objavljujemo ime.

foto: Printscreen

Prokomentarisala je i vezu njene sestričine sa pevačem.

- Ma gde je bila sa Igorom, ona je bila onda sa njih 320. To lupa da bi isprovocirala Marijanu, ona i ne zna ko je Igor. Ne može da bude sa njim kad nema pojma ko je čovek. Ja sam odrasla sa Viktorijom i po njenom izrazu lica znam kad laže, a kad priča istinu ili provocira nekoga što je ovoga puta slučaj - zaključuje ona.

Upitali smo je da li će je primiti u kuću posle skandaloznog ponašanja u rijalitiju.

- Naravno! Primićemo je u kuću, zašto da ne - poručuje Viktorijina tetka.

Lj.S.

Bonus video:

03:28 Goca Lazarević iskreno o bivšem suprugu Zaharu