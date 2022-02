NE ZNA S KIM JE SPAVALA! GDE DA ZAPAMTIM SVA TA IMENA?! Viki Mitrović šokirala pričom o S*KSU, Marko pored nje CRVENI! (VIDEO)

Viktorija Viki Mitrović i Marko Osmakčić progovorili su o s*ksu na jedno veče.

Rijaliti par koji je često u sukobu sada uživa u strasti, a iskreno su odgovorili na pitanje da li su sa nekim bili intimni a ne znaju mu ni ime.

- Viki, da li ti se desilo da se upoznaš sa nekim i da spavate odmah, a da ne znaš kako se zove? - pitao je Janjuš.

foto: Printscreen

- Ako postoje neka hemija i strast, što da ne. Pa, ja generalno ne znam kako se zovu ljudi, gde da upamtim tolika imena? - smejala se Viki i ispričala svoja mnogobrojna se*sualna iskustva.

- Ja isto u Budvi, tako se desi to, imao sam takva iskustva samo da se niko ne povredi, ja sam u velikom minusu kada bih se uporedio sa Viktorijom, ali to je normalna stvar. Kao klinac kada sam radio to, odmah zovem drugove, pričam o tome... Viki i ja smo u super odnosu, strast je i dalje tu, brutalna je - pričao je Marko iz svog iskustva.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:58 NIKAD LUĐA EPIZODA BARA! Ivan razjaren NASRNUO NA KSENIJU, a jedna takmičarka IZGUBILA PRAVO NA NOMINOVANJE