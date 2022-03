USTAĆU I REĆI ĆU MU DA SE BAVIM MAGIJAMA I DA SAM GA OMAĐIJALA! Car u strahu od Dalile i VRADŽBINA, ona sada progovorila o svemu!

Nakon Dejana Dragojevića, Dalila je posetila Rajski vrt gde je prokomentarisala navode zadrugara da se bavi magijom.

"Nismo u odnosu nikakvom već treći dan, nemamo komunikaciju, nismo u vezi. Sinoć mi je bilo žao kad mu je Mensur nagazio te naočare. Htela sam da mu kažem nešto, ali imala sam grč. Nisam želela da se mešam - pričala je Dalila i dodala:

"Nikad ne reci nikad, ali mislim da je ovako najbolje. Stvarno mi fali i došlo mi da ga zagrlim. Mislim da nemamo perspektivu nikakvu. I to me boli, krivo mi je zbog svega. Mislila sam da će biti skroz drugačije, ali tu nema nikakve promene. Treba nastaviti dalje, živeti i kraj".

Ona je istakla da se ne opterećuje zbog priča koje učesnici pričaju Filipu Caru, da se ona bavi magijom.

"Čula sam za te gluposti, kojima on ne bi trebalo da se bavi uopšte tim stvarima ni da sluša. Ali neka mu pune glavu. To su samo izgovori. I ja sam čula za to, ali da mogu da se bavim magijama, sigurno se ne bih bavila magijama vezane za Filipa. I Dejana su spominjali. Mislim da bih otišla mnogo dalje u tom smislu. Čula sam da moja narukvica ima neka velika značenja i da kad ih diram to je to. Gluposti. Moj svaki privezak ima značenje i zna se od koje osobe je došao. Pričaju kao da pucaju privesci zato što tamo neko napolju skida magiju. Pričaju razne gluposti, ali mi to apsolutno ne znači. Ne bavim se tim stvarima. Neka sluša druge. Ja nikad nisam sluša. Tresle su mu ruke dok su mu to pričale? Dobro mu se nisu tresle gaće. Neka se on trese. Ako mu je tako lakše, evo ja ću ustati i reći da se bavim magijama i da sam ga omađijala. On mi uvek govori da sam veštica, čim se posvađa sa mnom i da on nikad nije bio takav, da ga ja izazivam", zaključila je ona.

