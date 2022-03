UPLAŠILE SU ME PRIČE O VRADŽBINAMA, CAR ĆE VEZATI CRVEN KONAC! Dejan progovorio o pričama da mu je Dalila NEŠTO BACILA!

Dejan Dragojević progovorio je o odnosu sa bivšom suprugom Dalilom, kao i o njenoj vezi sa Filipom Carem.

"S njom je borba oko para, ne da pare. Ima svoj životni šablon, koji tek sad primećujem, koji je jadan i bedan. Ne znam sa kojim životinjama bih uporedio njihov odnos. Dve neke različite životinje. Te reči koje govore, rekla mu je da je usran, što spavaš sa usranim čovekom? Kao briše se sa jednim listom toalet papira. Kad to čuješ...Kakva je to ljubav? Vređanje, uništavanje. Hvala Bogu što sam se izvukao iz svega toga", rekao je Dejan u Rajskom vrtu.

Drvo mudrosti pitalo je Dejana da li su Cara uplašile priče o Dalili i vradžbinama.

"Uplašile su i mene te priče. Sigurno je. Neko je to u četvrtoj sezoni. Cara je to sigurno poremetilo. Njemu da dođe nekii gatar, on će sve zarad rijalitija uraditi. Sad šta je istina ili nije... Nemam pojma. Ono što sam čuo i za sebe nije svejedno. To je stvar vere, postoji kontravera, beli mag i crni mag, dobar i zao... Kao i ovde što ima. Da li je primitivno ili ne, da li se dešava ili ne, nemam pojma. U suštini sve postoji, sad ko u šta veruje, to je do osobe. Poveruju ljudi u sve i svašta, pogotovo ovde i ako je nešto loše. Ko zna šta ljudi napolju misle. Mislim da su Cara poljuljale te stvari jer sam čuo da će da veže crven konac oko ruke.

