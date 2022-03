DALILA KONAČNO PROGOVORILA O CRNOJ MAGIJI: Čula sam da i kad diram kosu ja BAJEM! Imam samo RUTINU kad legnem, naučio me BABO!

Dalila Dragojević priznala je sve o pričama da se bavi o crnoj magiji.

Dalila se suočila sa izjavama Martine Petrović koja ju je optužila da je "omađijala" Dejana Dragojevića.

- Čula sam da se bavim, kad izađem napolje pozabaviću se bajanjem i da bude kvalitetna osoba, a ne da svake sedmice imam ratove sa osobom kojoj bajem. Čula sam da kad dođem sa rukom i narukvicom i da se osoba iskrivi. Čula sam da mi je mama gostovala i da ću se pomiriti sa Dejanom za sedam dana i da se to desilo. Ovo jeste sprdnja na neki način, ali znam kako to prati kad je neko u jeku popularnosti. Meni su to gluposti, kad nemaš šta da kažeš rećićeš da se neko bavi crnom magijom. Čula sam da i kad diram kosu na osnovu toga bajem - govorila je Dalila.

foto: Printscreen

- Ne znam kad sam i kome rekao da mi se ruke tresu, osim Matoroj kad sam rekao da mi je od nervoze. Mogu sve te veštice zajedno da mi se na*uše... Ja sam čuo i puno gore stvari, pa nisam ni reagovao. Ne verujem u to i to me ne zanima. Izgubio sam svoju rutinu i da se normalno sam prema sebi odnos, a ko mene može da zavrača? Jači sam od svega, samo ne sam od sebe. Zna se kako idu teorije po medijima, banalne su stvari da pričam o tome. Možda je meni bila interssantno da pričam i slušam, ali se nešto neobično sa mnom dešava - rekao je Car.

foto: Printscreen

- Zamisli kako se ja osećam, kad on kaže da se oseća neobično. Nemoj da kažeš da se ne osećaš dobro zbog mene, jer meni ove priče ne trebaju - dodala je Dalila.

- Možda je Martina htela da napravi sp**nju i zaje**nciju. Meni to kako je bilo prezentovano, mene je presekao stomak, pa sam posle shvatio...Ako to postoji, onda ona nije normalna. Zamađijala Dejana i Filipa, vidi kako joj je. Zar ne bi trebalo da kad zamađijaš da bude lepše - rekao je Đedović.

- Meni su to stvari koje nisu ugodne... Stalno se pričalo o tim budalaštinama. Kažem ti, nema to veze sa onime kako se ja osećam. Shodno sa mojim ponašanjem, mojom navikom, da možda to deluje tako, ali je meni to smešno - rekao je Car.

- Za mene su ovo gluposti, ja verujem Boga. Imam svoju rutinu, kada legnem, ja se pomolim Bogu, tako me je babo naučio - pričala je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)