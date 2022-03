SANDRA REŠIĆ ZAUVEK ZAVRŠILA SA DRAGOJEVIĆIMA! Pevačica priznala da je POVREĐENA, Dejan ustao i otkrio da li je ZALJUBLJEN u nju!

Sandra Rešić ustala je za crnim stolom i zauvek završila sa Dragojevićima.

- Mnogo komentara si čuo. Da li si ti očekivao Sandru na prvom mestu - pitao je voditelj.

- Nisam, a nisam ni razmišljao. Ne zanimaju me ove teme. Što se više zaljubljujem tako su mi neke teme nebitne. Žao mi je što se ona sada ovako. Svako ima pravo da misli šta hoće. Pričaju da imam emocije prema Dalili i Sandri, ne. Mogu da pričaju šta god... Ja ne znam kako da rešim ovo, postoje dve opcije, da ne komuniciram sa Sandrom i onda Aleks neće morati ga gleda u pod i tako dalje. Ja sam kupio novogodišnji poklon Tari i Sandri, ali me ne interesuje više ništa... Zaljubljen nisam, smatram da nije zaljubljena u mene, znam da nije. Tu sam, pa sam dužan da komentarišem neke stvari. Što se tiče mog života i emocijama sa drugom stranom sam raskrstio, a što se tiče Aleks može da ustane i potvrdi moje emocije - pričao je Dejan.

- Deki, vi dajete materijal za to. Sandra i ti, verovatno se ne osećate tako ali ti si dao materijal - ubacio se Miki.

- Ovde su bili klipovi ljubavni moje i Dalile, uopšte nisam imao reakciju. Tu sam video da sam emotivno čist. U Aleksandru sam zaljubljen - rekao je Dejan.

Došlo je vreme da Sandra Rešić iznese svoje mišljenje o tome što ju je publika stavila na prvo mesto u anketi gde se glasalo za osobu koja krije svoja osećanja. Skoro svi zadrugari su zaključili da je to zbog toga što ne priznaje da je zaljubljena u Dejana Dragojevića.

- Ja bih volela, igra mi želudac zbog nekih komentara, saslušala sam sve, a mogla sam svakom da odgovorim. Od mene dosta pravdanja. Ne interesuje me šta će ko da misli. Da li smo dali prostora i materijala oboje, da jesmo. Da li sam ja gledajući ga na određene načine dala materijala, da. Od toga ne bežim. Plakala sam kad sam shvatila da je istinita rečenica da je on rekao Dalili da mu ja nisam prijatelj. Mislim da Dejan i ja nismo prijatelji, definitivno nismo. Sinoć sam rekla da mi ne pada na pamet da budem uzrok nečijih suza. Što se mase stvari tiče, više razumem nju, nego bilo šta što on radi. Apsolutno verujem da je ono rekao Dalili, da li je mislio, ne znam. Mislim da nikada nisam dala Dejanu povoda da pomisli nešto te vrste. Verujem da je rekao, a da li je mislio... Da li je tad hteo sebe da opravda, možda je i to... To mi nije problem, ne pravi mi problem, jedini problem koji imam, a to je nedeljama, to je da mi definitivno nismo prijatelji, možda nismo ni bili. Možda je to nabačeno na silu, možda će na kraju da se ispostavi da je Mića bio u pravu. Po svemu sudeći, neminovno je da komunikacija između nas dvoje prestane. Ja razumem Dejanov momenat da se njegova devojka oseća neprijatno. Ne želim da bude uzrok nečije tuge - rekla je Sandra.

- Da li si povređena? - pitao je Milan.

- Jesam. Nisam toliko povređena, koliko mi je žao. Jesam povređena, ali mi je više žao. Da sam htela nešto sa njim, mogla sam da probam pre. Aleksandra postoji u njegovom životu poslednjih mesec dana. Mogla sam da legnem gola kod njega u krevet, da vidim da li bi mi rekao ne. Ja sam mislila da on nije spreman za vezu, sada vidim da je jeste. Tako da... Samo jedna osoba zna šta ja želim ovde. Najbolje je da se prekine komunikacija. Uvek će da mi se hvataju za rečenice. Što se toga tiče, prestajemo komunikaciju - dodala je pevačica.

