OSEČAM SE JADNO! Sandra utučena komentarisala odnos sa Dejanom, pa uporedila njega i Anđela, evo prema kome je imala VEĆE EMOCIJE!

Marko Janjušević Janjuš i Stefan Karić su ugostili Sandru Rešić kako bi sa njom razgovarali o ondosu sa Dejanom Dragojevićem:

- Vidim da te je pogodila pesma "Bili smo drugovi", deluje da te je sve sa Dejanom pogodilo - rekao je Janjuš:

- Osećam se malo jadno, već danima mi je tako. Trudim se da to ne pokažem. Ne kajem se ni zbog čega, kapiram da svako ima pravo na svoju sreću, ono što te čini srećin to radiš, a ono što te ne čini prekidaš. Meni je jasno da je on mene sklonio da bi bio srećan, ali to ne pobija ono kako se ja osećam - rekla je Sandra.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja verujem u muško-ženska prijateljstva, ima drugare sa kojima se družim, tu su mi Đedović i Fran. Dejan me tako nijke gledao, a ni ja njega - rekla je Sandra pa otkrila kako gleda Anđela:

- Gledam ga kao druga, ja jesam pogrešila prošle godine, ali sada ispraljam to, on je meni jako drag, ali on i ja moramo da popričamo o tome - rekla je Sandra.

- Kada bi se pustio klip nečiji kao tvoj i Dejanov, kako bi ga komentarisala? - upitao je Janjuš.

- Isto kao vi, činjenica. Razumem vas - rekla je Sandra.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja Sandru neću ništa da pitam, jer ovde niko ništa ne priča a za stolom svi pričaju sve ui svašta - rekao je Karić.

- A šta ja tebi nisam odgovorila? - upitala je Sandra.

- Ništa mi nisi odgovorila - rekao je Karić.

- Pa možda meni nekada nije dan - dodala je Sadnra i napustila emisiju.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

09:34 PRVA DISKVALIFIKACIJA U ZADRUZI: Sandra REŠIĆ otkrila šta se sve dešavalo u KARANTINU, jedna devojka napravila HAOS