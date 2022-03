DALILA GLEDA ŠTA RADIM I PLAČE! Car ne vadi Dragojevićku iz USTA, a ZAVRŠIO sa Anom u krevetu, nisu mogli da OBUZDAJU STRASTI!

Filip Car nakon sukoba sa Mensurom Ajdarpašićem razmišljao je kako će Dalila reagovati ukoliko bude mogla da vidi njegovo ponošanje.

On se jadao Ani Jovanović, sa kojom je prethodno razmenjivao nežnosti.

- To me pogodilo, bilo mi je žao Dina. Večeras mu dajem pare i setims e one priče o majki i ocu. On je bahat, kao žena neka ali se ponaša ljigavo i samo mi je prošlo kroz glavu da ima težak život. Ja mu dajem a on me lupio po faci, a meni se smrkne. Bilo mi je žao što sam danas tako odregovao - rekao je Car.

foto: Pritnscreen

- Zola, u kojim si ti mislima sada? - upitala je Ana.

- Ma, samo da zaspim sada - Zola je izbegao odgovor.

- Ja kad sam video vas, kad je mene adrenalin pukao - rekao je Car.

- Otkud ona da me zove od svih ljudi? - upitao je Zola.

foto: Pritnscreen

- Ona je otišla, probudila te, ti uzeo terapiju. I ona kao da te probudi da legne pored tebe. Doveo je Bica do vrata, ona je donela metlu i ti si se probudio i krenuli da pričate - prepričava Nevena.

- Da li su ovi troje kući, šta msiliš? - upitao je Car.

- Ne, gledaju sve od nekud - pretpostavila je Ana.

- Zola, hoćeš li se ti pomiri sa Miljanom? - upitao je Car.

- Ne - odlučno odgovara Zola.

- Zola, brate, znaš šta će mi napraviti za Anu? Razapeće nas! Kad se Dalila vrati, kad krene haos da pravi! Ovi su sigurno u nekoj tajnoj sobi. Ova gleda mene šta radim, plače sto posto! Ali džaba to nakon svega buraz - rekao je Car.

foto: Pritnscreen

Posle toga, Ana i Car ponovo su otišli u izolaciju gde su spojili krevete i razmenjivali nežnosti, a kamera je zabeležila vrele poljupce.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

46:41 PULS BARA15.03.2022.