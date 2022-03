SUOČAVANJE CAREVIH LJUBAVNICA, PLJUŠTE UVREDE! DALILA: Za 2 meseca si imala 7 VEZA! Kakav je osećaj biti ostavljen posle S*KSA?!

Dalila Dragojević suočila se sa Anom Jovanović pred svima i to zbog Filipa Cara.

Dalila je iznela brojne uvrede na račun zadrugarke koja je bila sa njenim bivšim dečkom.

foto: Printscreen

- Meni je bilo teško i kad sam videla taj poljubac, nisam imala prilike to da vidim. Što se tiče se*sa, dežurna je tu za te stvari. Optužila me je da imam pileći mozak, a onda ima ćureći, pa je iskoristila pijanog čoveka. Ona je spremna da naskoči pijanog čoveka, pričamo o kvalitetima osobe od 19 godina. Filio kaže da sam ja bahata, a oko mene su se okupili ljudi. Ja imam pravo da peckam Filipa, jer je on raj koji je napravio sra*e, a on se ponosio, mene je ponizio. Od dežurne smo imali priliku da vidimo kad je ležala sa Marijanom, pa je rekla ako je se Marko vrati Marijani da će biti ponižena, a uložila je sve, kao i ona. Šta si ti uložila raščupasna budaletino? Iz inata je imao se*s i ljubio se? Ozvaničio vezu? - pričala je Dalila.

foto: Printscreen

- Koje stvari? Da Dejana nije bilo, niko te ženom ne bi nazvao - dodala je Ana.

- Ti si za dva meseca zamenila sedam veza! Anđelo je rekao sinoć da je Teodora dobijala negativna pitanja, pa je tešio. Ona misli da će postati bitna i biti velika Ana Jovanović, ne nećeš. Mala si, sitna i dežurna radnica! Ljudi se srode sa epitetom, ako ti to odgovara. Ja nema problem da stigne pitanje za "Gadlilu". Zahvljujem se što smo izabrani i imali prilike da gledamo situacije u kući. Pratila sam žurku od početka do samog kraja, mnogo toga sam videla i kroz pitanja saznala - pričala je Dalila.

foto: Printscreen

- Da mi je neka druga persona dala epitet "Dežurna", okej, prihvatila bih, ali pošto je ona... - krenula je Ana.

- Devojko, ti si kod mene dolazila po savet za Anđela, tretmane lica. Radim tretman lica devojci koja planira da završi sa mojim dečkom. Dan pre nego što mu je legla u krevet mi je nudila uštipak... Ti si k*rvetina mala - skočila je Dalila.

- Ti si rekla da mi nećeš dati na značaju. Ja sam se savetovala sa tobom, bila sam prva u rijalitiju. Kako je ko ulazio mi je napominjao stvari od spolja. Ona je kao iskusni rijaliti igrač mogla da mi da savet - odgovorila je Jovanovićeva.

- Kakav je osećaj biti ostavljen posle s*ksa? Prstenačenja? Imala si desnicu i levicu. Kakav je osećaj? - ustala je Dragojevićka.

- Ja s*ks nisam imala. Ove stvari su mi stvarno smešne - rekla je Ana i sela.

Kurir.rs/K.Đ.

