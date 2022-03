PROMENIO VERU ZBOG NJE, A TOLIKO JE LOŠA?! Dalilina rođaka iznela ŠOK detalje iz prošlosti Dragojevića, Davida tek UKANALILA!

Turbulentan odnos Dalile i Dejana Dragojevića ne prestaje da bude jedna od glavnih tema širom regiona, a njihove neprestane svađe i čarke izazivaju veliku pažnju gledaoca kraj malih ekrana.

Dejan iz dana u dan prebacuje bivšoj supruzi razne sitnice i po svaku cenu pokušava da ima bilo kakvu komunikaciju sa njom, iako pored sebe ima Aleksandru Nikolić, sa kojom je započeo romansu, a za Pink ovim povodom oglasila se Dalilina rođaka i nije štedela reči za bivšeg zeta, pa usput potkačila i njegovog brata, Davida.

foto: Printscreen/Zadruga

- Slušajte ovako da vam kažem, gledam ovog Dejana i nije mi dobro šta sve čovek priča! Ja njega ne mogu uopšte da razumem, prosto mi se gadi kad čujem kako priča sve najgore o Dalili, a ona mu je prva pružila utočište kada mu je to bilo potrebno i uvek je bila tu za njega. Znamo svi kakav odnos on ima sa svojima kod kuće, to je jedna lakrdija od porodice, pravo da vam kažem, šta reći za rođenog brata koji je zvao inspekciju da uhapse Dejana i zatvore mu lokal?! Svaka reč je suvišna... Sećamo se svi kad su i David i Dejan jedan drugom javno želeli da kolima slete u kanal! Bruka i sramota porodice Dragojević - ističe žustro rođaka bez dlake na jeziku.

foto: Printscreen

Dalilina rođaka se tu nije zaustavila, te oštro prokomentarisala Dejanovo ponašanje i delovanje u Beloj kući.

- Dalila je makar ispala poštena, zaljubila se devojka, šta sad da radi, ne može da se ubije zbog toga, kao da je ne znam ni ja šta učinila... Zaljubila se, pa ga ostavila, i to je to! Ako je bila toliko loša prema njemu svih ovih godina, kako on priča u "Zadruzi", zašto je onda dečko promenio veru zbog nje?! Hajde da pričamo realno! Muka mi je više od njegovih bljuvotina i manipulacija, ali neko to sve vidi - zaključuje rođaka Dalile Dragojević.

foto: screenshot Pink tv

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

