DRUGOVI SU MI SLALI NJENE EKSPLICITNE FOTKE, PRODAJE SE ZA PARE! Bivši zadrugar izneo ŠOK TVRDNJE o Ani Jovnaović, otkrio šta zna

Stefan Krstović Krle, koji je nedavno napustio "Zadrugu" dotakao se Ane Jovanović, koja se našla u ljubavnom trouglu sa Dalilom Dragojević i Filipom Carem.

- Izgleda njih sve pali da jedno drugo pljuju, da se vređaju, njih izgleda to loži, ne znam zaista. Ne znam ni šta je Ani trebala cela ova priča, ona izgleda pokušava na sve načine da ostane u "Zadruzi". Nemam ništa protiv nje, bili smo dobri, ali mislim da ona po svaku cenu traži priliku da ima temu i da ostane što duže. Ona je to meni i rekla u poverenju: "Kad sam već došla, želim da iskoristim priliku i ostanem što duže". Moguće da se vodi onim da je svaki marketing - dobar marketing, ali ja se s tim ne slažem, ne bih voleo da imam takav markteting, ali ima por takvih devojaka u Beloj kući - priča on.

Krle je prokomentarisao i Anine eksplicitne fotografije, koje su nedavno ugledale svetlost dana.

- Video sam te njene slike, slali su mi moji neki drugovi... Čuo sam da se prodaje za pare, ja to ne znam, to mi niko nikad nije pričao, ali sam čuo i video po medijima. Ona je prema meni bila super, ali mislim da je najgora za sebe. Pokreće neke teme, neke priče o njoj koje joj ne trebaju, nema potrebe za tim. Pametna je, možda da komentariše, da se sprda, ovo joj ništa ne treba - zaključuje Krle u emisiji "Pitam za druga".

