PORODICU VIŠE NE ZANIMA ŠTA RADI MARIJANA: Bivši zadrugar izneo Zonjićkin PRLJAV VEŠ, radili zajedno i bili u S*KS ŠEMI!

Stefana Krstović Krle koji je nedavno napustio "Zadrugu" ispričao je detalje o Marijani Zonjić.

Krle je otkrio nove detalje, pa pomenuo njenu porodicu u emisiji "Pitam za druga".

- Marijanu i ja i moj brat znamo već osam godina, ako ne i jače. Bili smo dobri, sarađivali smo, pomogao sam joj. Kad smo ušli u "Zadrugu", ona je htela da me ponizi na neki način i pričala je neistine, i mene su udarili neki kompleksi. Rekla je: "Na šta vam ja ličim, da li bih bila sa Krletom..." Pa, na šta onda ja ličin, kad već tako pričaš?! Sarađivali smo prvo poslovno, a onda i nakon posla. Desila se ta neka kombinacija između nas, i to više puta. Stvarno je bilo ružno to što je priičala neistine o meni, mogla je i svom ocu da napravi problem kad je rekla da me je on vadio iz zatvora... Ja čoveka video jednom u životu, kad sam pokupio neke njene stvari - priča bivši zadrugar.

- Ne znam koji je cilj imala, ona meni ništa to nije rekla u lice, već je pričala po ćošku, htela je da ispadne mangup, na kraju je ispala ono što je ispala - kaže Stefan, pa nastavlja:

- Spomenuo sam Marijaninu mamu, kako znam da je imala nešto sa nekim koga ja znam, neke budalaštine, jer u tom trenutku nisam znao kako da je uvredim, šta da joj kažem nakon svega onoga što je iznela o meni. Nisam birao sredstva, ni kako, ni šta i pričao sam gluposti, mislim da mi to nije bilo potrebno. Napravio sam ženi problem u familiji, čuo sam se njenim sinom, njima je samo to bio problem što sam spomenuo njenu mamu, a to što sam imao sa Marijanom, njih to ne zanima. Jednostavno njih više ne zanima ni šta radi Marijana, uopšte ih ne zanima ona u svakom smislu. Nisu se odrekli, ali su mnogo razočarali u nju - zaključuje Krle u emisiji "Pitam za druga" na RED TV.

