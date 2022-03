PRODANA DUŠO, PRODAO SI SVE ŠTO SI IMAO! Mensur udario Dejana gde ga NAJVIŠE BOLI, nastao žestoki sukob zbog Aleksanrinog MORALA

U toku emisije "Pitanja gledalaca" voditeljka Ivana Šopić postavila je pitanje Dejanu Dragojeviću i Mensuru Ajdarpašiću.

- Mislim da je Mensur muva, peckam ga zato što je muva. Svaki put kada on nešto kaže, kažem i ja. Kada me ne spominje, ne spominjem ga ni ja. Ja njega ne diram dok on mene ne dirne - rekao je Dejan

foto: Printscreen

- Hteo sam da mu se obratim mimo crnog stola, kada me je uvredio za prezime. Ja njega ne sprdam na kontu prezimena. On mi je to rekao iz njegovih glibavih usta. Najviše me je zabolelo to za prezime. Pre neki dan, on je naveo, Dejana i Filipa, on je odmah skočio. Nema mi logike ništa. Nek mi nađe neko nešto kada sam ja njega pecnuo, njemu smeta sve. Ti znaš sve o Aleksandri šta ja da ti pričam

- Eto, šta ja znam? Šta znam, ro vidiš kako priča - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Da je bila sa Janjušem u vezu, da je Cara oralno zadovoljavala! Ne prate te priče od strane mene. Mene to ne zanima u životu, mene to en zanima. Šta to ima novo što se ovde o tebi nije pričalo već? Meni sada dođe da mu lupim šamar zalepio zbog ovoga jer on mene izaziva. Prodana dušu, prodao si sve što si imao! - doao je Mensur.

- To sam ja, šta te briga! Neka sam ja ovde najveća ku*va - rekla je Aleks.

- Ja sam Ahmet, ćao. Ti si izduvani balon - dodaje Dejan.

Kurir.rs/I.B.

