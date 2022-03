PUKAO ZBOG TARE 200.000 € A OTAC MU NA IVICI BEDE Kiza radi 3 posla da preživi, živi u iznajmljenoj sobi, a evo u kom je stanju

Reper i rijaliti igrači zadrugar Nenad Aleksić Ša spada u red najkontroverznijih učesnika ovog popularnog formata. Njegovo učešće u šou-programu Zadruga obeležili su skandali koji su se ticali njegovog ljubavnog života, a izvor blizak njegovom ocu Zoranu Aleksiću Kizi otkriva kako se on bori sa situacijom u kojoj se već treću godinu zaredom nalazi njegov sin.

- Nenadov otac Kiza je divan, miran, tih i povučen čovek. Živi u iznajmljenoj sobi u strogom centru grada i radi tri posla da bi sebi obezbedio egzistenciju. Jedan od poslova kojim se bavi je i moleraj - počinje izvor.

- Kulturanje i, što bi se reklo, normalan čovek. Ljubazno se javlja poznanicima i komšiluku, ali ne voli da priča o Nenadovom učešću u rijalitiju, a posebno ne o razvodu njegovog sina koji ga je svojevremeno jako pogodio. Iako je ranije znao da dođe u stari kraj na Novi Beograd i vidi se sa bivšim komšijama i Nenadovim drugarima, više od tri meseca ga nema. Ne komunicira ni preko Fejsbuka na kome je nekada provodio više vremena iznao da razmeni poruke i zahvali se fanovima koji su podržavali njegovog sina.

Izvor navodi da je prva dva učešća otac Nenada Aleksića Ša izdržao hrabro i stoički, da je pratio situaciju i gledao rijaliti, dok ovaj put za to nije sposoban.

Zbog Tare pukao 200.000 evra

Turbulentna veza Nenada Aleksiša Ša i Tare Simov bila je glavna tema Zadruge 4, a zbog ljubavi prema 20 godina mlađoj starletu, reper se i razveo. Koliko je zaljubljen, pokazala je i činjenica da je platio njenu kaznu 50.000 evra kada je diskvalifikovana, a bivšoj ženi Ivani je za ravod isplatio 150.000 evra.

- Zbog svega što je strefilo Nenada Kiza je pao u depresiju. Ne prati Zadrugu i izbegava da ga bilo šta podseti na činjenicu da je njegov sin u rijalitiju. Život mu se sveo na puko preživljavanje, odlazak na posao, dogovaranje neke molerske ili zanatlijske tezge i vraćanje u sobu u kojoj živi. Izlazi samo onoliko koliko mora, a to podrazumeva odlazak do prodavnice po osnovne namirnice za život - priča izvor za Rijaliti plus.

- Mesecima ga nismo videli, a ne javlja se ni na telefon. Sve što se dešavalo Nenadu samo se gomilalo i njegov treći odlazak u Zadrugu bila je kap koja je prelila Kizinu čašu razumevanja i strpljenja. Jako teško podnosi sve što se njegovom sinu desilo otkako je prihvatio rijaliti igru i nema više strpljenja da gleda kako mu se život i karijera raspadaju. Verujem da jedva čeka da se rijaliti završi, da Ša izađe i pokuša da se vrati na stari kolosek - završava izvor za Rijaliti plus.

