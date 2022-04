ŠOK, DALILA SE IZVINJAVA CAREVOJ PORODICI! Dragojevićka priznala da živi u strahu: Šta ako mu kažu da NE MOŽE SA MNOM! (VIDEO)

Dalila Dragojević u velikoj ispovesti govorila je o svom odnosu sa Filipom Carem kao i o najaktuelnijim temema iz Bele kuće.

foto: Printscreen/Pink

- Da li si trenutno srećna i da li si srećna sa Carem - pitao je voditelj.

- Danas sam srećna. To je kod nas promenljivo, ja mogu da ti kažem u trenutku kad me pitaš, ali ne znači da će se ovako nastaviti. Kad vidim da uđe u crvenu zonu, ja odmah počinjem da smirujem - rekla je Dalila.

- Šta je bio konkretno sinoć problem - pitao je voditelj.

- Sve je bilo normalno kad smo pričali sa tobom, a kad se završio razgovor, pozvao me je da pričamo. Ja sam ga stvarno slušala i ćutala, sve što mi je rekao, bio je stvarno u pravu. Ja sam takva, kad mi dođe u momentu da kažem, ja hoću da kaže, a to opet ugrožava i njega. Kad je završio, rekao je ajde da idemo, ja mu kažem, pa ajde ja da kažem. Kad sam počela da pričam, da mi se sve što se skupilo, da mora negde da mi izbije, da imam neki strah, jao kad je počeo...Ne može on dugo nekoga da sluša - pričala je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Koliko je tebi teško da te reakcije suzbiješ i da ti stare rane koje ti sad dolaze na naplatu, ne utiču na tvoj odnos sa Filipom - pitao je voditelj.

- On je sinoć tvoje pitanje shvatio kao kritiku, kao što je i bilo, on je odmah to uzeo i napao me je. Jako je teško, a on me ne razume. Rekla sam mu da sam čuvaa sve stvari u sebi što su se desile, a sad kad je sve mirno, vrate mi se sve slike kad legnem da spavam. On meni kaže da sam se vratila Dejanu, a zamisli gde se on sve vratio. Nas dvoje, generalno, jesmo temperamentne osobe. Kad kažemo da ćemo da radimo na sebi, opet imamo to ko je šta rekao - pričala je Dalila.

- Da li si svesna ili postaješ svesna svojih grešaka u odnosu sa Filipom, s obzirom da si navikla na jedan model funkcionisanja sa muškarcima - pitao je voditelj.

foto: Printscreen/Pink

- Ja kad sam krenula u vezu sa Filipom, nisam planirala da se menjam. Ko mene poznaje dugo, zna da se ja ne menjam. Nisam neko ko će da skuplja, pa će da kaže kad to bude momenat, ne, ja reagujem u momentu. Što se tiče Filipa, ja sam isključivo zbog njega krenula da menjam te neke stvari. Ja sam sebi okej, međutim, sve to što sam imala kod sebe, utiče na njega...Meni je on sinoć rekao da sam kriva zbog onoga sa Dinom, pa kad malo boje razmislim, jesam ja kriva, ali ne mogu, jer vidim muškarca kog volim. Šta ću kad je to jače od mene? Sinoć sve što mi je rekao, kad je bio normalan, je u pravu. Ja mu kažem da ne može da meri moju težinu i ono što sam ja uradila, sa odnosima od 20 dana. On možda sad u očima moje porodice izgleda kao nasilnik, ali sa druge strane, kad priča sa mnom normalno, mogu da naučim nešto od njega. On meni kaže da je video da sam čista i pedantna...Dosta puta je u našim raspravama najviše isticao te loše osobine, pa je neke i izmišljao. Da sam loš čovek i da sam zla, to što sam imala loše postupke prema nekome, ne znači to da sam loš čovek. Drago mi je što primeti to kod mene. Volim da ga održavam čistim, pedantnim, da trčim oko njega. Ja zamišljam naš život, kako da ti kažem (smeh) - rekla je voditelj.

- Ajde da uporedimo Filipa kog danas gledamo i ovog sada. On je uvek bio suzdržan, nije hteo da se priča, ali sinoć on kaže totalno nešto drugačije. Zar ti time ne daje neku validaciju - rekao je voditelj.

- Daje Darko, ali shvatite, živim u strahu. Nije on neko ko živi tako, on je prevrtljiv. On meni uliva i poverenje i nesigurnost. Nesiguran mi je totalno, a ja znam da sam ja njemu sigurna - rekla je Dalila.

- Sinoć si mu priznala da se pribojavaš kako će njegova porodica da reaguje - rekao je voditelj.

- Opet im upućujem izvinjenje, ne znam kako ću sutra u oči moći da ih pogledam, žensko sam. Strah me je! Zamisli izađemo, oni ga dočekaju i kao: "Ne možeš ti sa njim". Neće on iste sekunde da ih posluša, ali ostaje u glavi. Moram da ga poslušam da sebi u glavi ne pravim budučnost. Ako je nama lepo, trajaće, ako ne, neće. Danas sam se celi dan smejala, iako sam imala loše snove. Ja volim da pričam sa njim, a on se umori od priče kad ja počnem da pričam. Napravio je neke teorije i isprepadao me je, vezano za Dejana. Rekao mi je: "Vidi čega se ja plašim. On je tip koji bi te sačekao posle godinu dana ispred kuće ili lokala i reći ti da idete da pričate. Nikad neću zaboraviti taj film. Ja njega tumačim, a ti si jadna, glupava!" Danas se budi i kaže da je sanjao nešto za taj film. Nikad nismo pričali o ovako ozbiljnim stvarima i ovoliko dugo. Ne znam Darko, ja mislim da smo nas dvoje dva lika koja se više nikada neće ponoviti u rijalitiju. Ja mislila sinoć da me je ostavio stvarno - rekla je Dalila.

- Vidiš kada je bila ta histerija u pabu, ti si bila gora - rekao je voditelj.

- Ako mu kažeš to, ja sam ugasila (smeh). Sve što mu kažu, on upija, kad mu kažeš da je u pravu, to je to. On se ispuca, pa kaže da mu je ravno, a u meni ostane. Dobro, znam da sam preterala...Ima i on momente, ja sam se trudila da mu ne dajem u tim trenucima. Kad su bili oni ogromni izlivi besa, ja sam neko ko se povlačio. On meni kaže da smo mi matirali Mensura - rekla je Dalila.

- Ti si bliska sa Grujom. Ima li njemu spasa, voli li Mimu i da li se kaje zbog svega - pitao je voditelj.

- On je rekao da nosi prsten od bivšeg momka, da je obećana. Jutros ti mi ležimo, pričamo, pa kad je ona krenula njega da štipa i šutira. Odjednom su se umirili. Ja krenula u vece i vidim da mu se ona probližila. Opa! Ja ustala, vidim ona ga mazi po obrazu. Ja kažem: "Bolesnice, ti si se pomirila sa njim", kaže ona meni: "Jao ti ćeš da mi kažeš, šta si ti sve prešla", ali on je odlepio za njom - rekla je Dalila.

Kurir.rs/S.M.

