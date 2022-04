NE VERUJEM U SVOJU LJUBAV! Miljana iskreno o vezi sa Nenadom, priznala da li su joj se vratile EMOCIJE prema Zoli! (VIDEO)

Miljana Kulić je u Rajskom vrtu progovorila o odnosima sa bivšim verenikom Lazarom Čolićem Zolom i sadašnjim dečkom Nenacom Macanovićem Bebicom.

foto: Printscreen

- Jao Drvo ja volim Bebicu, Zola mi nije bitan. Moram da kažem da mi je Bebica sve, ali sam jako tužna jer se on ne čuje sa svojima. Moja mama i ja smo poslali poklone a njegovu decu, ali ih je neko drugi odneo, ne on. Meni je teško jer sam čula da da me je lagao. Teško mi je i ne bih da pričam o stavima koje su se desile pre ovoga - rekla je Miljana.

foto: Printscreen

- O Zoli ne želim da komentarišem, priznajem da me je poljuljao ovaj prostor, ali sada sam okej, i ne bih da razmišljam o njemu. On je mene iskorišćavao, to je moja ružna prošlost, ali to je moja greška jer sam mu ja to sve dozvolila. - otkrila je Miljana o Zoli.

foto: Printscreen

- Mensur veruje sve što je Mina rekla jer mu se podrška javila, međutim Mini ne bi verovao, ali kapira šta se dešava. Što se tiče Dejana on se igra sa Aleksandrom, namerno se smuvao sa njom da bi iritirao Dalilu. Mimu i Gruju mi je blam da komentarišem - rekla je Miljana.

- Ja ne verujem u svoju ljubav, volim Nenada i verujem u ljubav - rekla je Miljana.

Kurir.rs/I.B.

