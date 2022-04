ZOLINA MAJKA OČAJNA: MILJANA ĆE MI UBITI SINA! Kulićka mi pisala da pripremim sve za Lazarevu SAHRANU! JEZIVE PRETNJE

Nakon što se Miljana Kulić uselila u "Zadrugu 5" sa dečkom Nenadom Macanovićem nastao je pravi haos između nje i njenog bivšeg dečka Lazara Čolića Zole. Dramatične situacije prokomentarisala nam je Bosiljka Čolić, Zolina majka, i otkrila da joj uopšte nije svejedno otkako se Miljana vratila u rijaliti, pa otkrila da su se dopisivale tik pred njen ulazak.

- Miljana mi je pisala da se pripremam za sahranu, da kupujem šta nemam išta mi fali. Ne mogu da čitam šta ta cura piše, vi ne možete ni da zamislite kakve poruke su mi stizale. Pa kad Lazar izađe da ode u policiju, zabrana prilaska i to je to! On jeste bio zaljubljen u nju, ali ovo više nema svrhe. Pratim često šta rade, klipove gledam gotovo svakodnevno. Nisam s mirom, ne mogu ni da se opustim otkako je Miljana ponovou "Zadruzi" - ističe Bosa.

- Ludnica je ono, ni u serijama nema šta se dešava tamo. I ptice na grani vide da Miljana voli Zolu i da nije dobro zdravstveno. Uvek sam pod strahom da će napasti Lazara, da će ga ubiti. Vidim i svi se iščuđavaju što on ne prekine kontakt s njom, ali mislim da zapravo spušta loptu da je ne izaziva, već da joj na miran način objasni da oni nisu jedno za drugo. Ona je ušla samo da bi napravila Lazara ljubomornim, ona Nenada ne voli to je jasno. Roditelji su je naterali da uđe sa Bebicom, ne bi joj dali da uđe sama. Ušla bi Marija s njom, ali ne može zbog Siniše i njegovog zdravstvenog stanja. A opet im znači da se ona vrati u rijaliti, pa od nje svi zarađuju! Pre neki dan čujem da Đedović kaže da je Miljana emotivno nestabilna. Pa to je blaga reč, ona je mnogo više od toga - rekla je Zolina mama.

- Zolina majka ističe da je nisu pogodile Miljanine uvrede da je sina napustila i da o njemu nije dovoljno vodila računa.

- Miljana kaže da sam ja loša majka, a i da jeste tako, otkud joj obraz da tako nešto kaže kad njeno dete gaje Marija i Siniša. Tvrdi kako sam ja malenog Željka vređala. To je čista laž, ja se ne ponašam kao ona. To mi ne pada na pamet da radim, šta je jadno dete krivo? Ona zna da sam ja Lazaru slaba tačka jer samo mene ima, sve namerno radi. Nema ni srama ni obraza. Zaboravlja da ja i dalje imam sve poruke koje mi je slala i da se sećam svega što smo pričale nas dve. Pa kad je bila kod mene u Derventi, sedne i kao dete se zaplače, teško joj bude. Šta da kažem kad ni sama ne znam šta ću. Moli Lazara da se pomire, pa se trudi da mu na bilo koji način bude blizu. Ima pogan jezik i svašta laje i to joj nije lepo. Nikako se ne kontroliše, ne samo za mene nego i inače, pljuvala je i po majci Stefana Karića. Mnogo laže, skoro sve što kaže izmisli. I moj Lazar bi bio lud da se s njom pomiri nakon svega, svašta je pričala i radila. Ej, ona njemu kaže da on smrdi, a ona bez srama vrši nuždu svuda po „Zadruzi", ljudi su gledali. On opet ćuti i ne odgovara, valjda mu žao, sažali se - priča Bosa i kaže da se Miljaninim histeričnim ispadima mora stati na kraj.

- Siniša i Marija Miljanu moraju da leče. To dete je bolesno, ne poštuje nikoga, a traže poštovanje za nju. Roditelji nju iskorišćavaju. Nije Lazar nju pokvario, ona je takva otkako se rodila i to je činjenica. Nisam jednom pročitala u novinama da im je policija dolazila, komšije ih prijavljuju, ma svi. Nisu mi jasni i nikako ne mogu da shvatim kakva je to porodica zapravo, šta se u njihovim glavama dešava uopšte. Marija će svakom detetu naći manu, a svoje ne vidi. Plašim se šta će biti, samo da mi Lazar izađe i da se sva ova drama završi, jedva čekam da dođe kući. Pričala sam sa njim pre nego što je ušao u rijaliti, znala sam da će s Miljanom izbiti haos. Rekao mi je da je svestan da ona nije dobro i da će se paziti, ali opet evo, niko joj ništa ne može!

