MILJANA SPREMNA DA IDE NA POLIGRAF! Kulićka žestoko udarila na Zolinu majku: Toj ženi je zinula g**ica za pare, Lazar odmah SKOČIO

Miljana Kulić ustala je za crnom stolom, udarila je žestoko na majku Lazara Čolića Zole i istakla da može da ode na poligraf i da dokaže sve.

- Da li želiš da odeš sama sa Zolom na Rajsko ostrvo? - pitao je Tanasijević.

- Ne, ne bih volela da se to dogodi. Kao što ne bih volela da osoba koju volim ode sa nekim. Krećem od sebe. Tako da ne, to je Miksi izjavila da hoće da ide na Rajsko ostvro, a ne Miljana Kulić - dodala je ona.

- Kako komentariš to što Zola kaže da gledaš u njega dok naskačeš na Bebicu? - pitao je Darko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ako je Zola to rekao, onda mora da je istina. I priča ovde da brine o mami, a nije je pozvao dva puta dok je bio sa mnom. Ja mogu da odem na poligraf, kada bih iznela neke stvari, ljudi bi bili u šoku. Spremna sam da odem na famozni poligraf da sve dokažem - rekla je Miljana.

- Meni samo nije jasno za čim ona plače, za čim suze lije? - pitao je Zola.

- Miljana, pomenula neke stvari o Bosi. Ja znam da je ona puna hvale za njega, da je njen centar sveta - nastavio je Tanasijević.

foto: Printscreen/Zadruga

- Dokazala je to ovih godina... Ja sam sve ovo radila taktički. Zola mi je potrvdio da će biti sa mnom napolju. Ovde hoće da ima keca u rukavu. Znajući da spava, da se to kažnjava, želi da ima Miljanu Kulić, koja mu je pomagala kao pre. Ali s obzirom na to da sam odlična glumica, mogu da plačem kad se setim tužne situacije. Ja nikad ne bih bila sa ovim čovekom. To je čovek koji me nikad nije voleo, koji me zove kad se zaduži. Što se tiče njegove majke, dobro zna kako je on vređao moju majku - rekla je Kulićeva.

- Da li bi odgovorila na pitanje da li voliš Zolu na poligrafu? - pitao je Darko.

- Da, odgovorila bih na sva moguća pitanja, jer sve ovo škodi i meni i Nenadu - odgovorila je Kulićeva.

- Miljana ti kažeš da glumiš, kako je onda moguće da ako je stvarno gluma, da u trnucima kad Nenadu stvarno nije dobro, ti ga gledaš izbezumljeno - rekao je Darko.

- Znam da ima 32 godine i to radi u revoltu. Udubila sam se u svoju ulogu, ulazili su drugi zadrugari. Rekla sam mu u veceu da ću da se sprdam, međutim njemu ne odgovara to i zamolio me je da ne radim to. Prekršila sam obećanje.

- Kažeš da glumiš i svesna si, pa ideš do te granice da se on sam povredi zbog svoje takozvane glume - rekao je Darko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Što se tiče samopovređivanja, ovde su mnogi radili svašta. Ja sam sa tim čovekom živela tri meseca napolju, on nije sklon samopovređivanju. Mislim da je vrag odneo šalu. Iskreno, pala sam u depresiju i onda mi je jedina zanimacija ta, ali ne mogu ja to da radim, da neko lomi zbog mene. Ja znam koliko on mene voli i sigurna sam u njegovu ljubav - rekla je Miljana.

- Gledaoci i zadrugari su stava da ti njemu nikada nećeš uzvratiti istom merom tu ljubav

- Ja njega volim, ali sam naučila iz prethodnog odnosa da ne dajem celu sebe. Uvek ću biti ja ta koja će biti voljenija, nego obrnuto...- rekla je Miljana.

- Šta te tu kopka i što si toliko nepoverljiva prema Nenadu - pitao je Darko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nije mi jasan, jer ga takvog nisam upoznala napolju. Ne plaši me i ne brine, ali mi pokazuje novo lice. Ovako nikada nije plakao, mislim nije imao ni razloga. Nije gledao ni Zadrugu, niti sam glumila. Samo moji roditalji znaju kakva sam ja 24 sata i on. Nije me marširao napolje kad nemam novca, nisam se zaduživala, nisam dobila u gu***u kad nemam para. Nisam navikla da budem ovoliko voljena, već sam bila krava koja se muze. Naravno da me boli... - rekla je Miljana.

- Koliko te bole neke rane i da li ćeš ih zaceliti - pitao je Darko.

- Naravno da je to sotavilo posledice i šta sam doživljavala. Kad se potroši novac, dobijem nogu u du*e. Pa se Miljana zadužuje, čeka u Etno selu da on dođe, pa onda se ja nalazim sa nekim. Džabe ja Darko pričam, mislim da mi niko ne veruje. Onda nisam glumica, onda volim Zolu - rekla je Miljana.

- Da li se plašiš Zolinih pretnji da će te razbucati kao kantu - pitao je Darko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne plašim se, jer je on bio igrač, a ja sam bila zaljubljena. Sa majkom sam se svađala, palila Rajski vrt, tako da moja ljubav prema njemu nikada nije mogla da se ospori. Sve vam je jasno i dokazano, kad je Neveni rekao da je sa mnom bio iz finansijske koristi. Nikada u životu ne bih bila sa njim - dodala je Miljana.

- Nikada ona meni u životu nije novac davala. Kad god mi da, meni sve izađe na du*e. Nikada u životu nisam finansirao - rekao je Zola.

- Toj ženi je zinula guz**a za pare, jer kad god smo mi bili zajedno, ona je bila idealna prema meni, a kad raskinemo ona me blokira. Ona je pričala o mom majčinstu, tako da je njoj zinula guz**a za pare - drala se Miljana.

- Ja svoju majku nisam finansirao ni od svojih para, a ne od njenih, nažalost. Meni je najveća želja da ja moju majku finansiram od mojih para - rekao je Zola.

