ŠOK! BEBICA UBEĐEN DA SE MILJANA NEĆE VRATITI ZOLI! Progovorio o porodici, neće se čuti sa roditeljima dok se ne IZVINE Kulićevoj!

Nenad Macanović Bebica ubeđen je da se Miljana Kulić neće vratiti Lazaru Čoliću Zoli, pa je za crnim stolom otvorio dušu.

- Dobro veče, Nenade. Da li si dobro? Voleo bih da popričamo o onome što se dogodilo sinoć. Miljana te je predstavila kao ozbiljnog, uspešnog čoveka. Da li muškarcu koji ima 30 i nešto godina, dvoje dece, firmu, priliči onakvo ponašanje? Lupanje o staklo, padanje u nesvest... Da li se problemi rešavaju guranjem pod tepih ili agresivnije ili razgovorom? - pitao je Darko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Iznervirao sam se bio i došlo je do toga. Ne priliči mi. Ja sam juče hteo da odem, sve se nekako skupilo i došlo je do toga. Ja ne obraćam na komentare zadrugara, to ne utiče na mene, već Miljanino ponašanje - rekao je Bebica.

- Šta te je povredilo? - pitao je Tanasijević.

- To što je bilo. Razgovoramo jedno, posle dva, tri sata bude drugo sa Zolom. To me nervira - istakao je Macanović.

- Ona ide ka Zoli, pa kaže da se sprda, pa ga moli da se pomire, pa kaže da se igra sa njim. Sinoć ste i raskinuli. U koju priču veruješ? - pitao je Darko.

- Ona nije osoba koju sam upoznao van. Mislim da je istraživala i da se sada to završilo. Mislim da je završila to što je imala i da će sada sve biti okej. Verujem joj da ne želi da bude sa Zolom - rekao je Bebica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Na osnovu čega joj veruješ? - pitao je Darko.

- Prvenstveno zbog svega što smo imali napolju. Mislim da je htela da dobije odgovore. Mislim da sam je upoznao bolje nego svi, mislim da je poznajem bolje i od Zole. Miljana napolju i Miljana ovde sad nije ista Miljana. To njihovo napolju što su bili nema veze sa realnim životom. Mislim da će biti kakva je bila napolju, siguran sam da će to tako biti. A na njoj je da odluči, ja ne mogu da joj zabranim šta će da radi - istakao je Macanović.

- Ti si Miljani rekao da te ne zanima porodica - dodao je Tanasijević.

- To je pogrešno protumačeno. Ja sam rekao da moje odluke donosim ja i da niko ne može da utiče na mene da to promenim, u tom kontekstu sam rekao. Ja uvek sam donosim odluke. Mene je Miljana terala da se čujem sa njima (roditeljima), ja nisam hteo dok se ne izvine za to što su rekli o njoj i dok joj se ne pruži šansa za to - rekao je Bebica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pričali ste o svadbi u septembru? Da li si siguran u tako krupne korake? - pitao je Darko.

- Da, jer Miljana koju ja poznajem nije ova Miljana - dodao je Macanović.

- Šta ti je Zola uradio, pa znaš da ga uvrediš, isprovociraš? Zar ne bi trebalo da rešavaš nezadovoljstvo sa Miljanom? - nastavio je Darko.

- Šta je problem, ja sam rekao da će njenu svaku suzu da plati, to nije pretnja, to je činjenica - govorio je Bebica.

- Imam ozbiljne bolove u testisima, samo ne znam da li u levom ili u desnom - odbrusio je Zola.

