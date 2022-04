BEBICA NIJE ZDRAV! Zolina majka se oglasila nakon SKANDALA Miljane i njenog dečka: ON JE POD UTICAJEM KULIĆA, ali ima Boga!

Miljana Kulić je priznala da i dalje voli bivšeg verenika Lazara Čolića Zolu i da ne može sa Nenadom Macanovićem Bebicom da nastavi vezu. Bebica je tom prilikom udarao glavom o zid, a u jednom navratu se i onesvestio na šta su zadrugari jako burno reagovali, dok je Miljana u prvi mah bila jako hladna, a onda je i pustila suzu u ime neuspelih ljubavi.

Za Pink.rs se oglasila Čolićeva majka Bosiljka Bosa Čolić i kao i uvek bez dlake na jeziku iznela svoje mišljenje o celokupnoj situaciji.

- Šta reći na sve to, više ni sama ne znam. Bebicino lupanje glavom stvarno ne mogu da razumem. Nakon tri meseca veze da lupaš glavom očito ima nekakav problem? Dve opcije ili nije zdrav ili ima velikih problema, a u Miljani je vidio nekakav spas. Zola je sveestan da ta veza ne vodi ni čemu dobrom. Ja koliko vidim da on ide na neki miran način da to Miljani objasni jer ako bi bio grub ko zna šta bi se desilo jer videli ste na šta je spremna ako nije po njenom. Zola ima velike traume od toga to se vidi. Ni on sam ne zna više šta i kako! Ne znam sta bi više rekla. Kad pomislim jedno ono se tokom noci desi nesto drugo. Najbolje bi bilo da nemaju komunikaciju uopšte ali valjda taj zatvoren prostor cini cuda - nasmejala se Bosa, pa nastavila priču o Bebici.

- Bebice mi nije žao zato što je pod uticajem Kulića počeo da pljuje Zolu, a nije ga ni upoznao ali Ima Boga pa svima neka nam sudi. Što se mene tiče neka su živi i zdravi svi i da se to što pre zavrsi - izjavila je Bosa.

