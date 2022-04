ŠOK! MILJANA RASKRINKALA BEBICU: Pretio joj je OPASNIM ROĐACIMA, imali su UDES, a svoju decu nije video 3 MESECA! MUK U ZADRUZI!

Nakon skandala Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice, voditelj je dao reč Stefanu Kariću.

- Ja sam u šoku kada je rekao da bi joj platio taj abortus i da joj nije prvi put. To je kontradiktorno - rekao je Karić.

- Ma ja bih njega oterao u tri lepe - rekao je Đedović.

- On je psihopata, oni uvek gluime finoću na početku - rekao je Đedović, a onda je Miljana ispričala situaciju u kojoj se našla.

- On je počeo da vozi 200 na sat kao manijak i uradio u semofor, ja sam samo prebledela i onesvesila sam se, piškila sam u zgradi od stresa. On je mene vozio na nastup tada - rekla je Miljana.

- On nju zastrašuje nekim ljudima koji su mu rođaci - rekao je Đedović.

- Ni on nije video moje dete ni ja njegovu decu -rekla je Miljana.

- Mislim da je dečko šizofrenija klasična. Njega nikada nema kada Miljana nešto priča. Ja znam kada Miljana petlja i laže - dodaje Matora.

- Setim se da mi je pomogao kada je mom tati bilo teško - rekla je Miljana.

- Bio je bebi siter, zato ga je zvala Bebica - rekao je Zola.

- Htela sam istinu da saznam. Insitirala sam da pozove ženu, da čujem razgovor. Kada sam mu rekla da neće moći bez njegove dece, on je rekao, nema veze, imam ja Željka. Nije video decu tri meseca, mene je lagao da se viđao sa njima, ali nije. Audi mu je kući, koji ja nisam videla. Meni su njegovi roditelji pričali iz najbolje namere da mu kamataši ne dolaze na kuću. On je vredan, ali se desio konflikt sa ocem, onda je on varao ljude, kada se posvađao sa ocem - ispričala je Miljana Kulić.

- Je l' ima nešto da te nije slagao? - upitao je Milan.

- On priča, od kako se razveo sa ženom, da je njemu otac sve zabranio. Onda je policija dolazila kod nas kući. U bolnici sam saznala, da jedan čovek nije imao račun. I onda je taj čovek pretio Bebici. I onda je moj tata stao u njegovu odbranu. Strašno Milane, on me slagao sve. Toliko mi se vrti u glavu, u sve sam razočarana. Otac mi je rekao: Ovo je folirant! Mama je napala tatu, mama treba da poseti psihijatra - rekla je Miljana.

- Na prvu sam ga provalio kada je ušao da nešto nije u redu. Miljana je sve radila zbog Zole. Nije ništa tako kao što je nama predstavljeno. Mislim da Bebica ima problem što veruje u neke stavri. Čovek nema empatiju za svoju decu. Možda je bio normalan dok se nije zaljubio. Ja bih joj rekao da ne bude sa njim. Uvek će da se nađe neko ko će da joj pomogne - rekao je Car.

