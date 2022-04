ŽESTOK HAOS U ZADRUZI! MILJANA TUKLA BEBICU ZBOG ABORTUSA: Tresla se, GUŠILA, poplavele joj usne: Zahtevala da ON NAPUSTI RIJALITI

Zadrugari su odgledali snimak gde Nenad Macanović Bebica govori da će platiti Miljani Kulić da abortira ukoliko je ostala trudna, a sve ovo nakon svađe sa njom. Bebica je rekao i Matoroj da će da plati tužbu koju Matora možda dobije protiv Miljane.

Miljana je nasrnula na Bebicu, skočila je na njega, usne su joj poplavele, ruke su joj se tresle.

- Bilo je priča da on ima principe i da neće da se vrati Miljani, a ja sam ga pitao šta će da uradi ako je Miljana trudna, on je rekao da će to biti najskuplji abortus - otkrio je Karić.

- Ja ovog trenutka završavam sa njim za sva vremena. Prvo, nemoguće je da sam ostala trudna sa njim, to je prosto nemoguće. A ovo poniženje, da neko ko me navodno voli. Izvoli, sa mnom si završio! - poručila je Miljana.

- Miljana i ja smo juče raskinuli juče i to sam rekao tad. Ne može to tako! - poručio je Bebica.

Dok je Marko Đedović komentarisao Miljana je napala Nenaeda Macanovića Bebicu.

- Mrš odavde, folirantu jedan kako te nije sramota, da mi se nisi obratio - vikala je Miljana i pokidala Bebici ogrlicu koju mu je njen otac poklonio.

- Mrš jeb*em ti sve po spisku - govorila je Miljana.

U Beloj kući je došlo do neviđenog haosa između Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice, nakon što je ona saznala da bi on platio "najskuplji abortus" ukoliko je ona trudna. Miljana je nasrnula na Bebicu, pa nastavila da pravi haos.

- Ima minut da napusti Zadrugu, sva se tresem. Hoću da napusti Zadrugu, dajte mi nešto da ga zadavim. Napolje, napolje, napolje! Moj tata ti je j*bao majku! Mi smo ustvari braća, moj tata ti je j*bao majku! Izlazi bre odavde! Kući, p*čka ti materina! Kući kod dece, p*čka ti materina, da te ne gledam više! - besnela je Miljana, pa nastavila:

- On će da plati najskuplju kiretažu! On je g*vno od čoveka. Da sam znala, ne bih se pomirila sa njim. Nije mi dobro, Milane. Nikad nije svr*io u mene, nismo pravili decu! - dodala je ona.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:29 Miljana ponovo stala na binu: Ludnica na nastupu, Hrvati pali u trans