DEJAN JE MRTVO SLOVO ZA NJU! Miljana ne može da veruje da Car i dalje SUMNJA u Dalilinu LJUBAV: Ona je pogazila OČEVU REČ! (VIDEO)

Zadrugari su odgledali razgovor Dalile Dragojević i Filipa Cara, koji se dogodio nakon njihove svađe zbog odlaska u izolaciju sa Minom Vrbaški.

Car nije shvatao šta radi pogrešno, te joj je tada rekao da svoje probleme mora da reši sama sa sobom. Car je tada rekao i da misli da će se Dalila pomiriti sa Dejanom Dragojevićem.

- Što se tiče Dalile i Cara, neosporno je šta je ona uradila, nisam mogla da je gledam očima kad je vređala Dejana. Ali od svih parova u kući, jedino Dalila voli Cara. Oni se svađaju gluposti, jedno drugom prebacuju iste stvari. Apsolutno nikakav razlog nemaju. Prvo sunčanje, pa voće od Mine, pa gluposti. Apsolutno nema razloga da stvari onako eskaliraju. Ona mi je rekla danas da se ponizila, da mu je prišla, da ju je on odbio, rekao da se skloni... Rekao joj da mu se gadi. Ne znam čemu takvo ponašanje. Sve bude idealno 10 dana i odjednom eskalira zbog gluposti u raskid - rekla je Miljana Kulić.

- Šta Dalila još treba da uradi da ga ubedi da neće biti sa Dejanom? - pitao je Milan.

- Dalilu Dejan ne interesuje, nikad ne bi ušla u odnos, on nju ne zanima ni kao čovek. On je u teorijama zavere, a ona se boji njegove izolacije. On ne shvata da je Dalila ostavila muža, tražila tužbu za razvod braka, pa vređala Dejana... Dalili je Dejan mrtvo slovo na papiru. Od toga nema ništa. Ona se toliko zaljubila. Ja vidim koliko je njoj stalo. Ostavila je supruga, vređala istog supruga, gazila očeve reči, oprostila Maju Marinković. Filip je u teorijama zavere. Kao da se takmiče u ovom odnosu, ko će biti bolji, ko gori. Niotkud onolika svađa... Neka objasne oni bolje - istakla je Kulićeva.

Kurir.rs/M.M.

