ŠOK INTERVJU MILJANINE MAJKE! Kulićka NOVOG ZETA hoće da vodi kod PSIHIJATRA kad izađe iz Zadruge: Ovo nisam očekivala od njega!

Marija Kulić, majka rijaliti zvezde Miljane Kulić, oglasila se povodom najnovijih dešavanja u emotivnom životu njene ćerke. Naime, Miljana u Zadruzi boravi sa novim dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom i bivšim partnerom Lazarom Čolićem Zolom.

foto: Printscreen/Pink

- Ne mogu ja da mislim da li laže ili ne. Danas ima mnogo prevaranata, pogotovo u poslovnom svetu, sve je moguće, ali ja ne sumnjam u njega. Meni je bitno da je on prema Miljani dobar i pažljiv, za sada. Sve dok bude bio takav, nama odgovara. Bitno mi je da sam ja videla da je on vredan i da čovek prihvata svaku vrstu posla. Ne bira ništa, sve šta mu se kaže, ništa mu nije teško - rekla je Marija Kulić.

Šta mislite o tome što on nju ucenjuje i govori joj da će da naudi sebi ako ona ne bude sa njim?

- E pa, verovatno bi trebalo da poseti psihijatra, da uradi psihotest. To ćemo da uradimo kad bude izašao, ako budu bili zajedno. Kod moje drugarice psihijatra da uradi taj test i da ga ona analizira. Nisam to očekivala od njega, počeo je to da radi stalno. Vidi se da se mnogo vezao za Miljanu, i to što su bili 24h zajedno, vezali su se. Nije to opravdanje, čak i decu da ima sa njim, takve stavri se ne rade u ozbiljnim godinama. Delovao mi je kao stabilan momak, nisam očekivala to od njega. Jeste njemu teško, on nije rijaliti igrač, nije spreman ni jedan vid rijaliti igre. Mislila sam da su se u početku dogovorili, međutim, vidim da od toga nema ništa. On njoj ne dozvoljava da se šali sa ovim, neću ni ime da mu izgovorim. Vidim da Nenadu smeta komunikacija sa njim, tako da, trebalo bi da prestane to da radi. Stvarno više nema smisla. Nenad nikada nije bio u zatvorenom prostoru. Ja sam od Miljane očekivala takvu reakciju - govorila je Marija za Pink.rs i nastavila:

foto: Printscreen/Zadruga

- Znala sam, dok ne rasčisti, ona ga je "pecala". Očekivala sam razgovor sa Zolom, ali ne da se oni pomire, nego da ga Miljana samo pecka. Ja apsolutno nisam za vezu sa Zolom, bila sam protivnik od prvog dana. Imam taj loš stav o njemu zbog narkomanije i kocke. On je nju uvukao u narkomaniju, davao joj je kokain. Išao joj je krv na nos, pritisak joj je bio 210, i kad je došla hitna pomoć, on se zaključao u drugu sobu. Za njega neću da čujem, to je jedno đubre pokvareno i nevaspitano, da nemam reči da vam kažem. I ona njegova majka, sve to zna ali neće da priča o tome. Miljana je i ovako nestabilna, on to vidi i zna, i opet je uvlači u probleme. Videćemo šta će biti sa Nenadom, u lažima su kratke noge. Ako bude nešto, sve će se saznati. Da je hteo da se pokaže da je imoćan, neke devojke to vole ali MIljana nije jedna od njih. Mi to uopšte ne gledamo. Ako je zbog toga lagao, onda će da mu bude oprošteno, zaboravićemo to. Bitno je da je vredan i da je voli i da joj posvećuje pažnju. Danas je najbitnije poštovanje. Ne gledaju se ni mišići, ni lepota, samo poštovanje. Ja mislim da bi ona pored njega bila srećana i imala bi istu pažnju kao što ima i sada - zaključila je Marija Kulić.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

Bonus video:

00:18 ŠTA TO RADIŠ, MAMA? Miljana krišom snimala MAJKU kako zanosno PLEŠE u izazovnom izdanju, evo kako je MARIJA KULIĆ reagovala! VIDEO