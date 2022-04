NAKON MILJANINOG NERVNOG SLOMA, OGLASILA SE MARIJA KULIĆ! Za Zolu neće ni da čuje, otkrila šta misli o Bebici nakon RASKRINKAVANJA

Zadrugari su imali priliku da vide klip na kom Nenad Macanović Bebica govori da će da plati Miljani Kulić, svojoj devojci, da abortira, ako ostane trudna. Tom prilikom, Miljana je doživela emotivni slom i sve vreme je terala svog momka uz sebe, pa je iznela sav prljav veš iz odnosa sa njim.

Kako je ovo kao bomba odjeknula u javnosti, oglasila se Miljanina majka Marija Kulić koja je bez dlake na jeziku za Pink.rs komentarisala ovo i sva ostala dešavanja vezana za njenu ćerku.

Kada je reč o priči vezanoj za abortus i emotivni slom njene ćerke, Marija je imala da kaže:

- Ona se pre toga grlila sa Zolom tog dana i provodila je vreme više sa Zolom. Pogrešno je shvatila i isteruje ga. Nije mislio na to da je ne voli, da ne želi dete sa njom, nego šta će mu dete ako će da se pomiri sa Zolom - rekla je Marija.

Bebica je neko za čiji skriveni život polako počinju da se saznaju detalji. Njegova komšinica i rođak su otkrili da je on narkoman i još mnogo detalja, što je Marija bila voljna da prokomentariše.

- Uopšte ne verujem u to, jer kad kažu to, apsolutno niko ne zna šta se dešava u nečija četiri zida. Apsolutno nije narkoman, jer je bio ovde tri meseca i nije ništa od toga radio, pa Miljana bi mi rekla da jeste. Ne puši, ne pije alkohol, pa čak ni sokove. Zola je narkoman, dao je i njoj "belo", ona je podvodljiva, pa joj je bilo posle toliko loše. Nemoj da pričaju za Nenada, jer on nije takav, a ovog smrada nemoj da mi iko spominje! Taj rođak može da jede go*na, to je taj zet koji je i meni pričao sve i svašta za Nenada. Pošto su njegovi bogati roditelji, pa da se sve uzme! Mnogo je lagao i slagao da bi se verovatno dodvorio Miljani, jer je danas to mnogim devojkama bitno, ali Miljani stvarno nije. Kad su se upoznavali, on joj je pričao da ima ovo, ono, a ustvari imaju njegovi roditelji. Da je došao kod nas sa torbicom, mi bismo ga prihvatili, jer je takav prema našem detetu - rekla je Marija.

Lazar Čolić Zola, bivši dečko Miljane Kulić, prišao je Miljani u celoj zbrci, pa je tim povodom zagrlio i pružio joj je utehu, Mariji se to nikako ne dopada, čak misli da on to ne radi iskreno.

- On tera sprdnju i sa Miljanom i sa Nenadom. Nikad nije ni imao emocije prema Miljani. On nije pogodan za komentatora, pa mora nešto da radi da bi opstao - rekla je Marija.

Da li Vas je Nenad razočarao u nekom pogledu?

- Ne, nije me razočarao i sve dok se sama ne uverim, nije! Da, laže, laže. Ima muškaraca koji to rade da se dodvore. Malo se više oslonio na to...

Kako komentarišete zadrugarske navode da je Miljana odvojila Nenada od njegove porodice i dece?

- Apsolutno to nije tačno. Momak je razveden dve i po godine, kakve veze ima Miljana sa tim? To što on ne želi da viđa decu i ženu, verovatno ima neki razlog. On ništa neće da kaže iskreno. To nije lepo, ali eto, ni Željka otac ne viđa. Ja kad sam mu pričala da se pomiri sa ocem, kad smo pravili paketiće za Nove godinu, on nije odneo, nego preko nekog drugog ih je dao, očigleno. Njemu je verovatno bivša žena zabranila da viđa decu. Žena je obezbeđena i deca, tako da deca imaju sve.

