MENSUR U SUZAMA NAKON KLIPA GDE SE GLEDA SA MINOM! Snimak napravio RAT u Zadruzi: Vrbaški priznala sve, Ajdarpašić URLAO! (VIDEO)

Zadrugari su pogledali klip Mensura Ajdarpašića i Milice Veselinović sa žurke, gde se jasno vidi da se gleda sa bivšom devojkom Minom Vrbaški.

- Ovde je sve jasno i sve se vidi. On nikada to neće priznati, tako je govorio i za Minu, krvlju je branio. Sada sve radi iz taktike, da je početak rijalitija, bio bi sa njom, ali ovako neće - govorila je Miljana.

Zadruga 5 - Mensur gleda u Minu Vrbaški - 14.04.2022. pic.twitter.com/ilEm8xpmY1 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) April 14, 2022

- Ja nemam problem da ga pogledam u oči, ja priznajem. Odmah sam Mateji rekla da sam ga gledala - dobacila je Mina.

- Dobro, kako vi kažete - dodao je Mensur.

- On će iz inatga svima sada da nastavi odnos sa Milicom, a nije srećan. I plače i kuka, on želi raskid ali je neće ostaviti. Ne znam čemu potreba siliti nešto. Ako je već gledaš zašto ne razgovaraš sa njom - nastavila je Kulićeva.

- Nisam ja ti, Miljana - prekinuo je Mensur.

- On njoj mora uvek da se pravda, zašto se nasmejao, zašto je pogledao - rekla je Mina.

- Bila sam tamo ali nisam obraćala pažnju, neću da komentarišem - dodala je Milica.

- Veruješ li Mini? - pitao je voditelj.

- Ne verujem nikome ništa - odgovorila je Milica.

- Pitala sam ga danas zašto se smejao, jer normalno da mi nije svejedno - započela je Milica.

- Kunem se, da Bog da me rak jeo... Ma neću, ne zanima me da se nerviram - zaurlao je Mensur.

- On je bio okrenut leđima, čak se obratio Kariću više puta - rekla je Milica.

- Nisam bio okrenut leđima, kakve su to budalaštine. Mene ona ne zanima u životu - branio se Mensur.

- Mene vaša priča ne zanima, kraj i tačka. Nisam ja rekla da si je gledao nego ona, ona je to potvrdila, nemoj meni da se obraćaš! - izjavila je Veselinovićeva.

- Zašto radiš ovo Mina, znaš da me boli ku*ac, koliko puta da vam se pravdam! Kunem vam se, šta treba da radim više, kako da vam dokažem? Ne interesuje me devojka, svaki put me i Milica trpa! Pun mi je ku*ac više, šta vam je - vikao je Mensur i grcao u suzama.

- Ti si ta koja mi mozak razvaljuje - urlao je Ajdarpašić.

- Dobro - brecnula se Milica.

- Šta treba da uradim? Ako gledam ne valja ako gledam ne valja, šta god da uradim isto je, kako više da dokažem bilo šta - nastavio je Mensur.

- Nikada u životu nisam to govorila, nikada ga nisam terala da bira - vikala je Milica.

- Šta je ovo, nikad gora go*na u rijalitiju! Ona je malo zlo - nastavio je.

- Zašto si onda sa mnom - urlala je Milica.

- Sve me živo boli od dokazivanja sve - vikao je.

