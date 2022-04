EVO ŠTA JE PISALO NA TAJNIM PORUKAMA DALILE I DEJANA! Dragojevići raskrinkani pred milionima, u Beloj kući nastao TOTALNI LOM!

U Beloj kući održana emisija "Igra istine", a Marko Đedović je tom prilikom raskrinkao Dalilu i Dejana Dragojevića.

- Objasni nam misteriju poruka u duksu. Da li su to uspomene ili su napisane da bi se dale Dalili? Na jednoj poruci je pisalo volim te, na drugoj je bila nacrtana kuća i iznad nje je pisalo Dalila. Ti si tada bio sa Aleks u vezi - pitao je Marko Đedović.

- To je bila prva poruka na kojoj sam napisao volim te, a to je bio neki crtež od pre sto godina. To nije trebalo da se da, rekao sam da se baci. Bilo je kad sam se selio iz garderobera. Kuća ne znači ništa... Ja ne pišem poruke, Aleksandra je pored mene ceo dan. Nek priča ko šta hoće, niti me intresuje, zvone mi ja*a šta će ko da misli i da kaže. Nisam nosio tu trenerku dugo, a ako vam nešto znači, burmu sam dao, majice bih najradije zapalio, sat ne nosim - rekao je Dejan Dragojević.

- Poenta priče je bila da su to stare poruke, a da su nađene u novom duksu - rekla je Dalila Dragojević, pa dodala:

- Ja sam joj rekla da me ne zanima, ona je rekla da ide kod Dejana. Posle dvadeset dana, recimo, Đedović mi je rekao da su pronađene poruke, pa me je pitao da li je to ostavljena uspomena ili da je ostavljemo. Saznajemo da je to Viktorija našla u trenerci, znači neko je morao da izmisli - dodala je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)