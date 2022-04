ZOLA I MILJANA NE MOGU JEDNO BEZ DRUGOG! Otkrio da je ona IDEALNA ŽENA za svakog muškarca! Kulićeva u ŠOKU!

Lazar Čolić Zola koji je odmah nakon Miljane Kulić izneo svoju stranu priče. On je iskreno progovorio o pomirenju sa bivšom verenicom ali i svim ostalim aktuelnostima iz Bele kuće.

- Ti i Miljana ste ponovo zajedno, kako je došlo do toga? - pitao je voditelj.

- Naš odnos je blizak, tu sam šta god da treba, ona mene zagrli i ja nju i to je to. Nije bilo poljubaca. Kada samo išli na Zadrugoviziju ona je mene poljubila i zagrlila. Ona mora biti svesna da mi nećemo ući u odnos jer ja nemam poverenja u nju. Ja treba da dobijem poverenje da će da se ponaša normalno. Naš ulazak u odnos treba da donese dosta toga. Ja pokušavam sa njom da dođem do nekih razgovora ali džabe. Ja sam joj rekao da ako uđemo u vezu ja ne bih više želeo da se razdvajamo. Ona stalno ima potrebu da mi prebacuje neke stvari za Nevenu i Irmu... - počeo je priču Zola.

- Voleo bih da dobijem poverenje u nju, posle tri godine nismo našli zajednički jezik, nećemo ni sada. Ja sam mnogo težak u odnosu, imam neke potrebe i znam da i ona ima, njoj sve smeta i svako. Znate kakav je odnos ona imala sa mnom, kakve su tu reči pale - pričao je Zola o Kulićima, pa dodao:

- Ne bih poželeo takav odnos nikome. Spreman sam na rizik, da joj dam doznanja da mi nikada nećemo biti zajedno. Neke stavri zavise i od mene i od nje, videćemo šta će se dešavati. Ima još dva meseca do kraja. Mora da shvati podrška i porodica da ja svoju glavu moram da čuvam. Ja želim sa njom ako ona promeni neke stvari - priznao je Zola.

- Ona meni kaže da nema gde da se vrati, ja joj kažem da ima uvek ako bude normalna. Ja želim da imam poverenje u nju, ja joj napravim kafu, vozim nije mi teško ali tražim od nje da i ona bude korektna i poštena.... Više nemam nikakvu nadu... - pričao je Zola.

- Kako komentarišeš pomirenje Gruje i Mime? - pitao ga je voditelj.

- Oni su meni cirkus, ja se sprdam, pogleda u Mimu, ona gleda u mene. Neko je napisao na stolu "Mimas i Grujas", Gruji nije bilo dobro, odmah tražio aceton da se to briše. Ja sam mislio da on folira neke stvari, ali nema šanse, da jeste bio bi u rangu Al Paćina. Cirkus su mi oni iskreno - smejao se Zola.

Miljana Kulić i Lazar Čolić nastavili su razgovor u pušionici i dotakli se svoje ljubavi. On je tom prilikom otkrio pod kojim uslovima se nikada ne bi odvojio od nje, dok je Kulićeva nemo slušala i gutala knedle.

- Bitno je samo jedno... da ti budeš normalna. Jer ti kad budeš normalna, sve će biti okej - govorio je Zola. - Izvoli - rekla je Miljana. - Ne, nema potrebe jer si normalna. I voleo bih da ostaneš takva i mi se tada ne bi nikada razdvojili. Sa tobom normalnom mi je najlepše. Dobra si i u krevetu i u kuhinji kad hoćeš... i oprati i očistiti i nasmejati me... Sve što jednom muškarcu treba ti imaš kada si normalna ali kad nisi, onda je sve s*anje - rekao je Zola.

kurir.rs

