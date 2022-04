LEZBO AFERA TRESE ZADRUGU! Rijaliti učesnica NASKOČILA NA MATORU, pa je poljubila: Svi ŠOKIRANI, nastao OPŠTI HAOS! (VIDEO)

U Zadruzi je raskrinkan odnos dve učesnice ovog formata, Jovane Tomić Matore i MC Aleks.

- Matora, šta se dešava između tebe i MC Aleks? Čuli smo šta priča, ona misli da si ti sve pogrešno shvatila - rekao je voditelj.

- Ja nisam znala šta se dešava, ja sam bila problem očigledno ne bih da se pravdam, ne znam šta ona priča. Neću da se kompleksiram više, ja ne bih ostajala u ovom odnosu, znate da imam emociju i sve, ispoštovala sam te i sve dok smo pričali na Zadrugoviziji i sve kada sam te pitala da li sam ti ja problem ti si rekla ne... Nema tela nema dela, ja kada sam čula da Karić zna i svi znaju, a ona meni ispričala pre mesec dana da je nešto vezano za Dalilu - pričala je Matora.

- Ona je meni rekla da je prala, pa videla poruke Daliline Dejanu, pokušala je da se pere i ostali, a ona kaže da hoće kući, ja to ne bih pričala da hoću kući. Ti meni ovde nisi rijaliti, ja sma tebi rijaliti. Ja ne znam šta sam toliko uradila da to izazovem, volela bih d a čujem šta je to izazvalo u tebi? - raskrinkavala je Matora.

- Aleks da li znaš da si raskrinkana totalno posle razgovora sa Dalilom? - pitao je voditelj.

- Hajde da te pitam, šta si ti mislila da će biti napolju? - pitala je MC Aleks.

- Puna mi je kapa svega, prelazila sam preko svega, omalovažavanja, uvreda i tako dalje. Imali smo razgovor osmog marta, ja jesam davala lažnu nadu na početku - počela je da priča MC Aleks.

- Ako želim da me napraviš onakvom Jovanom na dobrom si putu - rekla je Matora.

- Napolju kada bi se bilo šta desilo, ne bi bilo bilo šta osim poljupca, ja bih mogla da poljupim devojku bez ikakvih problema - počela je da priča Matora.

- Je*em li ti mamicu u pi*ku, klošarko jedna, jesi htela da probaš sa mnom napolju, rekla si da želim sa mnom vezu. Zamolila si me da ne pričam ništa. Ja sam rekla da je to za mene veza - drala se Matora.

- Jesam ja tebi ikada rekla da ćemo da budemo u vezi? - drala se MC Aleks.

- Da, obećala si mi - vikala je Matora.

- Ja sam joj rekla na krevetu da znam sve, da je manipulator da je namazana do bola, sve. Smatrala sam da napolju itekako možemo da budemo prijatelji... Ja priznajem da sam ti davala lažnu nadu - pričala je MC Aleks.

- Zašto si ostajala sa mnom u odnosu? Ja nikada ne bih sotala sa tobom u odnosu još si mi rekla na brodiću...- penila je Matora.

- Šta imaš od jednog poljupca, da li si normalna?... Evo ti - urlala je MC Aleks i poljubila Tomićevu.

- Ja sam rekla da znam šta radiš - nastavila je MC Aleks.

- Koji ti je ku*ac, što ostaješ sa mnom u odnosu kada znaš da te volim - vikala je Matora.

- Zbog pitanja novinara i svega razmišljala sam ali nisam mogla - plakala je Bajićeva.

- Iz prethodnih veza i svega sam počela nju da gušim, ako je volim neću da insistiram na tome. Ja se trudim, ali ne mogu, ona je sama rekla da se plaši i da ima strah... - pričala je Matora.

