ON JE MISLIO DA ĆU DA TRČIM ZA NJIM! Dalila progovorila o pomirenju sa Carem, Matora joj dala važne savete! (VIDEO)

Dalila Dragojević se pomirila sa Filipom Carem, što je iznenadilo neke takmičare, dok su drugi ovo očekivali.

Ona je o pomirenju popričala sa Matorom, koja je analazirala Careve probleme.

- Ja razumem ljubomoru i sve, ali vi sada nemate problem. A onda ti padneš na šarm, ja sam takva ista. Kao krivo mu je. Zato što si žena j*bena. Ne znam šta da ti kažem. Uvek ću ti reći. Ako si do sad imala dostojanstvo, samo govori sebi: "Ja želim da budem bolje". Ja zaslužujem bolje. Tako meni sa Aleks. Naravno, posle svađa se razdvojite, ali on je navikao da odmah dobije šta želi i kod Maje i ove i one. Ima neke stvari gde ga razumem, ali i neke gde ga ne shvatam. On je nezadovoljan sam sobom i voleo bi da je sa sobom dobar i bio bi tebi. On ne može da se izbori sa sobom, a ne sa tobom - pričala je Matora.

- Nezadovoljstvo. On je mislio da ću da trčim za njim. Zamerio mi je što sam ga ignorisala. Ja nisam takva da prilazim, mene niko nije ostavio realno - rekla je Dalila.

- Šta da ti kažem, pusti, pa dokle možeš, možeš, kad ne možeš. ne možeš - rekla je Matora.

