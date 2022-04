MATORA ZAPENILA OD BESA, ORILA SE BELA KUĆA! Otkrila koju zadrugarku je Mensur Ajdarpašić MUVAO, rasulo za CRNIM STOLOM! (VIDEO)

Zadrugari su imali priliku da vide razgovor Matore sa Sandrom Rešić i Anđelom Rankovićem, koji su pričali o mnogim zadrugarima koji se druže sa MC Aleks, a dotakli su se i Mensura Ajdarpašića.

Matora je pričala da Aleks treba da ima više samopoštovanja i da ne treba da se druži sa ljudima koji misle da se ona na silu druži sa Matorom.

- Ja sam u neke stvari bio više upućen nego Matora, ona mi je najgotivnija takmičarka - pričao je Mensur.

- Ja sam samo rekla da mi je nelogično što se Aleks nije uvredila na ovo. Vi mislite da se ona na silu druži sa mnom, a mene napadate. I kako se ona nije uvredila? Mensur misli to, a ona se druži sa njim - skočila je Matora.

- Kad sam išao na žurku pre neki dan, rekla mi je da ćemo popričati o tome što je bilo. Ja sam rekao da nema nikakvih problema. Onda se odvijala prirodno situacija - dodao je Ajdarpašić.

- On je rekao da se ona druži na silu jer se plaši Matore, to je još gore - dodala je Rešićeva.

- Šta pravite ovde od mene? Ja sam za to da treba da se druži sa Milicom, ali sam joj rekla da se mišljenja ne menjaju, karakterne osobine... Ako ti neko kaže da si na silu u odnosu, da glumiš rijalitij, lezbijku... To je sve Milica pričala. Rekla joj je: "Barem ne radimo neke stvari iz interesa" - besnela je Matora.

- Nisam na to mislila - dodala je Milica.

- Aleks mi je dala uslove za pomirenje, ja pristala, šta im smeta sad? - nastavila je Tomićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

- Poenta je odnos moj i Aleks. Ja sam potpuno prirodno izgladio odnos sa njom, zašto ne bismo razgovarali? Izvinio sam joj se, mislim da je gotivna, nema ničeg lošeg između nas - dodao je Mensur.

- Ali radi na silu... A meni je rekla, kunem se sada, da joj se Mensur nabacivao i zvao nju i njene drugarice - iznervirala se Matora.

- Ženo, ja sam ti rekla: "Kad dođeš na more, idemo". Tako je bilo - otkrila je MC Aleks.

- Aleks je možda shvatila tako, to nije bilo tako i Milica je bila tu. Ja joj se stvarno nisam nabacivao - dodao je Mensur.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ona mi je rekla da ju je muvao i da joj se nabacivao. Ona i Nevena su mi to rekli, a sad se ližu! Sad hoće da se iščupa! - urlala je Tomićeva.

- Da, čupam se jer sam folirant. Matora me je pitala da li me je Mensur muvao, ja sam rekla da je bila situacija ispred paba ta, ona je sama zaključila da me je muvao! Ja nisam rekla da me je muvao - dodala je MC Aleks.

- I drugo, svi misle da sam folirant, to si prva rekla ti, Matora, šta je problem što su oni rekli? To su čuli i svi koriste sada - pitala je MC Aleks.

- Ja sam to rekla da bih te povredila! - dodala je Matora.

Kurir.rs/M.M .

