ZADRUGARI SASULI DALILI SUROVU ISTINU U LICE! Dragojevićka briznula u plač, a OVAJ ZADRUGAR je siguran da će se Car i ona POMIRITI

Nakon što je Dalila Dragojević definitivno rešila da prekine svaki kontakt sa Filipom Carem, zadrugari su ustali i dali svoj sud, a ona je ponovo završila u suzama.

- Vidim promenu i želju, zašto ne bih ustala da pohvlaim? Meni su prijatelji jaki i ja pored njih postanem jača. Dalili se stalno nameće da je muškarača, ona ima u sebi da se bori muški, bude drska, bezobraznsa, a ume da bude i kvarna. Ima ona i stranu da sumnja u sebe i stalno preispituje sebe, sumnjala je u svoje odluke. Kad Filip ustane, naravno da će je boleti, boli koliko voliš, ali to nije ispravno. Ja sam se dičila koliko volim i da sam oiprostila prevaru, a šta dobiješ? Nesigurnost u sebe i samopoštovanje nula. Ovde može samo gore da bude, bolje ne može. Kad je Filip juče ustao i kad je razuman, ja verujem da je tako. Ja podržavam jer smtram da to ludilo nema opravdanje za pomirenje. Biće teško i njoj i Filipu, biće nervozni. Slični su, neće moći na to peckanje. Nadam se da će pored svega Filip, Dejan i Dalila izaći jači i bolji sebi, sreća svakoga čeka - govorila je Matora.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nas dve dosta vremena provodimo zajedno i dostas pričamo. Mislim da je Dalila do sad najčvršće odlučila da neće opet biti sa Filipom, a dosta je pomogao njegov ulazak u odnos sa Anom. Pomoglo je i što je bila na zadatku i imala je priliku da vidi kako izgleda Filipovo ponašanje. To da se nije desilo, bez obzira na sve vređanja, mislim da bi se desio razgovor i da bi popustila. Mislim da joj nikad nije bilo teže, nego sada. Filip i Ana, a sa druge strane sve što su prošli u vezi i trajalo je, bla je jača emocija. Sa druge strane mislim da je Dalila jača nego ikad. Prebrodila je razvod, ulazak u vezu, raskid, njegovu vezu sa Majom, vezu sa bivšim mužem i raskid, pa ponovnu vezu sa Filipom i najjaču emociju. Mislim da ne postoji stvar koja nju može da slomi. Kad bi on izašao iz odnosa sa Anom, msilim da bi joj bilo teže, iako je ovo inat. Ona sad ne bi prostala na vezu - pričala je Anđela.

- Ja mislim da na ovome neće stati. Emocija navire kao reka, neće se na ovome završiti. Dalila po prvi put razmišlja trezveno. Problem je, kako preći pored toga što je rečeno. Problem je ko će prvi da pređe preko svega. Šta će reći neko ko je njima blizak, to su njihovi problemi. Ja sam ubeđen da će oni da budu zajedno, da li je to dobro, ja ne znam. Oni će se dići iz ovih stvari jer oni jedno bez drugog ne mogu. Njemu samo razum govori šta da radi. Kada bi Car znao da će biti normalan, on bih odnah ušao u vezu. Nemaju sigurnost, samo ih to koči. Nema uvreda, ovde samo ima komentara. I dalje se priča o njima i dalje komuniciraju. Ja sam neko ko je razuman, smatram da će njih dvoje biti zajedno do kraja života. Njega boli uvop za Anu, ali ovde sa Dalilom ga sve loži. Za mene su oni i dalje nokat i meso - rekao je Lepi Mića.

- Sve i na silu to da radi, to je dobra stvar. Ja sam Filipu govorio, kopga boli uvo za te situacije - rekao je Đedović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam joj rekao da mora napokon sebe da stavi u prvi plan i da gelda sebe - dodaje Car.

- Kada vidiš da nešto ne ide, ja sam uvek za promene - dodaje Đedović.

Kurir.rs/MM.

