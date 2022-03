DALILA MISLI DA SU CAR I DEJAN U PAKTU! Otkrila detalje razgovora sa Aleks, evo kakav će Dragojević biti nakon Zadruge! OTKRIO SVE

Dalila Dragojević se vratila iz toaleta, pa je nastavila razgovor sa Đedovićem i Anđelom.

- On to sada priča, a nije mu to ništa smetalo u braku - rekao je Đedović.

- Ma ovaj sada dozvoljava svojoj devojci da me provocira, pa hoće da me ogadi kod drugog čoveka. Samo što se nije izgrlio sa Filipom, pa ga poslao u izolaciju - rekla je Dalila.

- To je fejk sve bre - rekao je Đedović.

- On sada čeka da se posvađamo, ali to neće dobiti. Šalje svoju devojku na ugaonu, pa u pušionicu. Ja kažem: Možeš da dođeš da spavaš pored mene". Pitala me je kako sam mogla da ostavim tako pažljivog čoveka, rekla sam joj eto ti ga kad je toliko pažljiv, meni više ne treba - rekla je Dalila.

- Ma on kaže da ga je ona (Aleks) više progonila od Maje Marniković, a uporedo se kar**a sa Janjušem - rekao je Đedović

- Ja sam joj rekla da vrlo dobro znam,

- Ona sedi pored svog dečka i Dalilinog bivšeg muža, napada njegovu bivšu ženu, a "brani" svog bivšeg dečka. Zamisli ti tu boleščinu - rekao je Đedović

- I Sandra Rešić ulazi u pušionicu, kao potancijalna...Rekla sam joj da znam da bi se ona družila sa mnom, ali da ne može od Dejana. Svakako će ga se otarasiti - rekla je Dalila.

Dejan Dragojević i Nenad Aleksić Ša razgovarali su o tome kako oni provode period nakon rijalitija.

- Ja kad izađem iz rijalitija, mene to više i ne zanima, osim Narod pita, što moram - rekao je Ša.

- U, to kod mene ne ide tako. Ja ili budem gori ili se totalno ugasim - rekao je Dejan.

- Ma ja to u Narod pita, sebi kažem: "Nemoj da se napu**vaš" i onda mi se javi tako neka baba i ja moram - smejao se Ša.

- Ja sam gledao to kako se napu**vaš sa babom, pa sam posle gledao i Davida. Isti fazon - smejao se Dejan.

