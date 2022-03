CAR JE MUŠKA RADODAJKA! AKO SE DALILA POMIRI TREBA NA LEČENJE: Pantovićeva najsurovije o rijaliti trouglu, pa osula po Dejanu!

Poslednjih nekoliko dana se Bela kuća trese od sukoba Dalile Dragojević i Filipa Cara.

Podsetimo, nakon što je Dalila raskinula vezu sa njim zbog uvreda, on je uplovio u kratku aferu sa Anom Jovanović, iako joj je naglašavao da i dalje voli Dragojevićku. Zbog ovoga su i Ana i Car dobili osudu zadrugara.

Ljuba Pantović nije štedela reči o aktuelnim takmičarima. Prvo se osvrnula na svađe Dalile i Dejana.

- Više nego očigledno je to da Dalila i Dejan žele i dalje da se raspravljaju, pošto nikad nisu seli i popričali, neko se sve svodilo na prepucavanja za crnim stolom. Mislim da bi oni mogli 3 dana bez prestanka sa "Ti si ovo uradila" i "Ti si ono uradio". Dejan i dalje ne može da preboli šta je Dalila uradila njemu i to ga sve više izjeda, pa sve manje može da ćuti. Što se tiče majica, ako ju je briga više za njega, ne bi trebalo da je zanimaju nikakve majice - ističe Ljuba.

Dejan je juče optužio Dalilu da se pre nekoliko godina muvala sa Nikolom Grujićem Grujom, kao i da se raspitivala i dopisivala sa Dinom Dizdarevićem pre "Zadruge".

- Kao što sam rekla već, Dejan ne može da preboli Dalilu, a između ljubavi i mržnje je tanka linija, a na liniji je prezir. Videli smo etapu ljubavi, zatim prezira kad je isterivao pravdu šta je i kakva je Dalila (kad je poredio njene lepe osobine i divan brak sa njenom prevarom) i sad kad je krenula mržnja. Sad želi da od nje napravi sve najgore i najodvratnije! Pa, čekaj batice, ako se Dalila muvala sa nekim ranije, a ti si sve to znao i nisi ništa uradio, onda je problem u tebi, a ne u njoj. A ako laže da se ona muvala i dopisivala, opet je njegov problem. Prema tome, Deki će morati na konsultacije sa nekim čika lekarom - dodaje bivša zadrugarka.

- Filip je muška radodajka i sa njim može da bude svaka budala koja to poželi. Kažem "budala", pošto sa onom prikazom samo osoba koja nije čitava može da uđe u odnos, jer se zna kakav je. Naravno, u to ubrajam i Dalilu, pošto se sve vreme pitam šta joj se desilo da bude sa tom budalom. Nije veza sa Anom njegov inat, nego mu mala pucnula prstima i to je to. Mislim da su stvoreni jedno za drugo, pošto su dve radodajke, koje idu od krevet do kreveta da vide da li ih neko hoće. Ta mala je oprala grehe svih učesnika, od prve sezone do sad, koliko je jadna i laka - smatra Pantovićeva.

Ljuba je ljuta na Dalilu zbog toga što je više puta prešla preko Carevih uvreda i smatra da bi joj bilo najbolje da ostane sama do kraja rijalitija.

- Dalila je prelascima preko svega što joj je Filip radio i rekao oduzela sebi pravo na komentare i reakcije. Ona je ta koja mu je sve to aminovala, pa sada neka sedi i sluša reprize. Kao što rekoh, dotični je prostak, nasilnik, kvazimangup i bednik, šta očekivati od njega osim reprize. A Dalila sad dobro neka gleda sa kim je bila i kome je dopustila da je gazi kao krpu. Nijedno objašnjenje od nje za to šta mu je dozvolila ja neću prihvatiti - poručuje Ljuba, koja je otkrila i da li misli da će doći do novog pomirenja Dalile i Cara:

- Po do sada viđenom, ništa me ne bi iznenadilo. Ako se Dalila opet pomiri sa njim, ja ću joj toplo preporučiti da se obrati psihijatru i preduzme mere lečenja. Ja poznajem Dalilu lavicu, borca i punu samopoštovanja, a ne Dalilu koju muška radodajka pljuje u lice i vređa joj sve živo, a ona pređe preko toga! Za nju bi najbolje bilo da do kraja rijalitija ostane sama i da se lepo provodi sa ljudima sa kojima je dobra. Trebalo bi da se mane i Filipa i Dejana i da nastavi napred, pošto ko ide gledajući unazad, taj upadne u šaht i polomi se sav. Nadam se da će se opametiti - zaključuje Pantovićeva.

