TU ĆEŠ BITI TUŽEN! RIJALITI UČESNIK PRETIO VODITELJU ZADRUGE: Milan Milošević mu odmah odbrusio, nastao potpuni haos u EMISIJI!

U "Zadruzi" je nastao potpuni lom kada je učesnik Nenad Macanović poznatiji kao dečko Miljane Kulić javno rekao da će tužiti voditelja Milana Miloševića.

Naime, njemu se nisu dopala Milanova pitanja, iako je voditelj nekoliko puta naglasio da su to pitanja gledalaca, a ne njegova, piše Blic.

Očigledno je Nenad na sve načine pokušavao da se "opere" tokom emisije i tom prilikom najavio da će tužiti Milana Miloševića.

- Moj advokati imaju punomoćne, tim od 9 njih i oni će se pozabaviti svime ovime. Ti ćeš morati biti tužen, pa ćeš ti na sudu reći ko su izvori. Advokati će da te tuže. Mora da ide preko Milana, jer je on to sve izneo - istakao je Nenad, a onda se na to nadovezao Milan Milošević koji mu je ironično odgovorio.

- Znam kakva je procedura, jedva čekam. I treba da se boriš za pravdu. Moraće Fejsbuk da tuže, ne mogu da slušam ove budalaštine, čovek laže naciju, a onda priča o nekim tužbama - kazao je Milošević na čega su se svi zadrugari nasmejali, jer su shvatili da Bebica nije u pravu.

- Ovo su pitanja gledalaca, nije ih Milan postavljao - dodao je Dejan Dragojević na kraju konverzacije.

