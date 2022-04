RAT BIVŠEG PARA! JA SAM TE NAPRAVILA, JA ĆU TE I UNIŠTITI: Mina i Mensur udarili jedno na drugo, poručila mu da će biti JOŠ GORA!

Tokom porodičnog sastanka na temu međuljudskih odnosa došlo je do sukoba između bivšeg ljubavnog para.

Na zadrugarima je da iznesu sve svoje probleme za crnim stolom i ukoliko je moguće da reše nesuglasice. Ovonedjni vođa Anđelo Ranković je na samom početku dao reč Mensuru Ajdarpašiću.

- Hoću da se osvrnem na situaciju koja se desila sinoć. Neka ljudi ne traže način da ode do mene. Gospođica Mina i njena izjava: 'Ja sam te napravila, ja ću da te uništim' - otpočeo je Mensur.

- Neću da ćutim - dobacuje Mina.

- Ja znam tvoje fore. Prvo na lepo, a onda da me uništi - rekao je Mensur.

- Onda ti budeš bezobrazan. Ja sam se izlečila za razliku od tebe - rekla je Mina.

- Ljudi koji su njoj dali, koje je ona zavarala njenom namerom. Ona nije došla dobrom namerom. Vi znate šta se ovde pričalo. Niko to sam nije uzeo u obzir i u razmatranje. Neko je morao da stvori problem da bi ga neko rešio - rekao je Mensur.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mnogo si bezobrazan, a ja mogu da budem još gora - rekla je Mina.

- Ljude ne sekira kada se ja osećam loše. Vidim da je nekim ljudima namera. Nismo svi žrtve pa nas vole. Kada je u pitanju Dino, mi smo imali vrhunski odnos, ja sam mu govorio da radi kako on hoće. On se više druži sa njom nego sa mnom. Vidi, to što je neko dobar prema tebi, ne znači da ti misli dobro. Od mene te zlo neće naći - rekao je Mensur.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ti si taj koji mene prevlači - rekla je Mina.

- Bolje da se neke stavri preispitaju, odakle vetar duva. Ona je rekla da ja ne poštujem ljude koje me hrane i oblače - govori Mensur.

- To što je navedeno, hoću da kažem da to ne postoji. Evo, ja sam lud a svi ste pametni. Svi su pametni a jedno sam ja glup - rekao je Mensur.

Kurir.rs/K.Đ.