BUKTI RAT OCA I ĆERKE! Maja Marinković javno ZAPRETILA Takiju, odlučila da kaže ISTINU o njihovom sukobu! ŠOK!

Radomir Marinković, poznatiji kao Taki, otac bivše zadrugarke Maje Marinković, objasnio je razloge sukoba sa svojom mezimicom.

- U društvu sam prelepe dame, tu mi je drugarica iz Hrvatske, zato ne mogu da se uključim putem video-poziva. Maja je moje jedino dete, koje volim najviše na svetu i uvek će dolaziti do nekih čarki, nije sve tako sjajno i bajno, ali mi to tako, izgladimo odnose za dan, dva. Pojeo sam njenu čokoladu iz frižidera, zato smo se posvađali (smeh). To je to - ispričao je Taki u emisiji Pitam za druga.

- Kako komentarišeš to što su se u istom društvu našli Maja i Janjuš? - pitao je Panda.

- Svako ima pravo da izlazi i da se druži sa kim hoće, možda su se slučajno našli, ja ne znam, stvarno nisam upućen u to. Za to pitajte Maju, ja ne ulazim u to, njeni ljubavni odnosi me ne zanimaju. Ali mislim da od tog posla nema ništa - dodao je Marinković.

Izrevoltirana Maja se oglasila za medije, te poslala jasnu poruku svom ocu.

- Kao što rekoh, svi se šlepaju preko mojih leđa, nikoga više neću da štedim. Ne, nije istina da smo u dobrim odnosima, niti ćemo biti. Neka "gospodin" kaže istinu zbog čega smo u lošim odnosima, a ne da se lažno predstavlja i priča lažne priče o kojekakvim čokoladama, fuj. U svakom sledećem izlaganju, budem li spomenuta na bilo koji način, ja ću biti ta koja će reći celu istinu i kako stvari stoje. A to sa kim sam ja je moj život i nema on šta da ga komentariše - poručila je Maja za Pink.rs.

