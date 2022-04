ŠOK! MAJA MARINKOVIĆ ZARATILA SA TAKIJEM, JAVNO GA OTPISALA! Otac i ćerka VIŠE NISU U DOBRIM ODNOSIMA! Evo šta mu je poručila!

Zahvaljujući rijaliti zvezdi Maji Marinković, koju je publika zavolela u prethodnim sezonama "Zadruge", domaća javnost imala je priliku da upozna i njenog oca Takija Marinkovića, koji je poslednjih meseci sve više medijski aktivan - brojni su natpisi o njegovom privatnom, najčešće ljubavnom životu i znatno mlađim devojkama kojima često zna da se diči.

foto: Printscreen/Instagram

Maji je to, po svemu sudeći, počelo da smeta, pa se oglasila nakon najnovije vesti, da je Taki osvojio zauzetu hrvatsku glumicu, i jasno poručila da više ne želi da je iko stavlja "u isti koš" sa njenim ocem.

- Molim vas da me ne zovete ni za kakav komentar u vezi Takija, nismo u dobrim odnosima, niti me interesuje šta radi i sa kim se viđa, kao što njega neće ubuduće interesovati moj život. Ne želim nikakvu povezanost sa njim - poručila nam je Maja, koja nije želela da detaljiše kada smo je pitali zbog čega je došlo do sukoba između nje i oca.

foto: Nemanja Nikolić

Da li su u pitanju Takijevi ljubavni, medijski istupi ili nešto treće, ostaje da saznamo.

Podsetimo, Taki Marinković govorio je o svojoj novoj romansi:

- Imam novu devojku, Taki ima sada najveću zvezdu svih vremena. Ne smem sad da kažem ko je, nije odavde, mora ovih dana da raskine sa dečkom, ali je bomba. Nije ona zauzeta, ali ja volim sve da bude čisto, ne volim ja da kvarim ničiju sreću, raskini s kim šta imaš, raščisti i onda smo mirni, to je najpoštenije, a ne da se vuku neki repovi. Reći ću vam da je iz Hrvatske i da je glumica, ali nije Nataša Moskva, nije moja drugarica, ali je poznata i videćete je uskoro - rekao je kroz smeh Majin tata.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

Bonus video:

