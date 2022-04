TAKI PROGOVORIO O MAJI MARINKOVIĆ I NJENOM DEČKU! A onda osuo paljbu po bivšem ZETU Caru, evo šta bi uradio kada bi UŠAO U ZADRUGU

Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki postao je najpoznatiji rijaliti tata, koji ''Zadrugu'' pomno prati i kada mu ćerka nije u Beloj kući, te uvek ima neki komentar na dešavanja.

Za početak Taki je za Republika.rs otkrio da li njegova ćerka Maja ima novu ljubav.

foto: Damir Dervišagić, Nikola Anđić

- Ne znam da li ona ima novu ljubav, je l' ima nekoga? Ona jeste srećna, ali neće da mi kaže ništa, mi ne pričamo o tome. Ja nju nikada nisam video ni sa jednim dečkom, osim onoga što je bilo na televiziji, ali to je nešto sasvim treće, evo i Sanja je poklekla, znači to je tamo skroz drugi svet, pljuvala je sve i na kraju i ona pade - iskren je Taki.

Taki se dotakao i Filipa Cara i njegovog odnosa prema devojkama, pa istakao da čim devojke tako padaju na Cara, sigurno bi i na njega da je ušao u rijaliti.

- Šta bih ja tek uradio kad bih ušao, kako bi ribe tada padale - rekao je Taki kroz smeh, a onda ozbiljno osudio Carevo ponašanje:

- To je toliko ružno da se neko ponaša prema ženama, imaš majku imaš sestru i tako se ponašaš, ja nisam naučio na takve stvari, život je toliko kratak, ne možeš sa nekim, ne možeš, a ne da se posvađaš sa Dalilom i vređaš njenog oca, nije on ništa kriv, to je nemoć i ružno jako - zaključio je Marinković.

foto: Kurir

Kurir.rs/Republika.rs

