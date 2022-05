BIVŠA ZADRUGARKA NAKON IZLASKA IZ RIJALITIJA OTKRILA SVE TAJNE! Žestoko oplela po Bebici: On je PSIHOPATA! Ovako je pretio Miljani

Bivša zadrugarka Martina Petrović poslednja je napustila Belu kuću, a sada je ispričala najveće pikanterije i nepoznate detalje iz ''Zadruge''.

- Tara i ja nemamo nikakav odnos, niti ćemo ga imati, ako bude bilo šta potrebno da se priča, pričaćemo oči u oči, ništa preko poruka, ništa preko poziva, rijalitiju, isključivo lično - počinje Martina priču o odnosu sa Tarom Simov za Republika.rs, pa otkriva da li je Ša glavni krivac za njihov loš odnos:

- Očigledno da, sa njene strane da. Ja ne bih ništa ni pričala niti pominjala, zapravo i nisam, odjednom su krenule te neke prozivke, tako da što se tiče toga nemam šta da kažem, već ću okrenuti glavu. Bilo je tu svačega, ali mislim da je zbog Ša najviše sve to tako ispalo. Kada su mi unutra rečene neke stvari odmah mi je bilo jasno o čemu se radi, kada sam izašla saznala sam da Tara ne priča ni sa tim drugaricama koje su pomenute unutra, što znači da je sve istina što sam unela unutra, a oni pričali da su dezinformacije.

Iako je Tara pričala da joj je Martina ukrala stvari, Petrovićeva to demantuje, uz reči da je ona Simovljevoj pozajmljivala stvari.

- Ja sam joj dala te stvari da obuče, jer je ona svoje dala Ani Jovanović koja ih je usmrdela, pa Tara više nije htela da ih nosi.

Šok je usledio kada su se ona i Ša muvali, te Martina priznaje da se u jednom trenutku i plašila da iznosi ono što oni pričaju da ih niko ne čuje, ali da joj nije žao što na kraju ništa nije bilo od te priče, jer reper prema njenim rečima nije psihički dobro.

- On je polupan, izgubljen, on je sada psihički nestabilan i u glavi mu je baš velika frka. Njih dvoje su oboje psihopate - iskrena je Martina.

Petrovićeva nije propustila šansu ni da prokomentariše druge odnose u Beloj kući.

- Miljana, Bebica i Zola su najsmešniji, ali i najčudniji. Ja sam bila sa njom kada je saznala da je trudna, ona me je pitala kakvo je moje mišljenje o tome, ja sam rekla ''nikakvo''. On me je tada čudno pogledao, ali Miljana zna zašto sam joj to rekla, jer smo bile bliske, savetovala sam je kako bi je i majka savetovala. Mislim da je Bebica psihopata, u pogledu mu se vidi to, a u jednom trenutku ima te prebačaje u glavi. Na sebe je dizao ruku, Miljanom je manipulisao ispod pokrivača, govorio joj je odvratne stvari: ''Ako ne budeš sa mnom, majka će ti umreti!'' Te manipulacije su odvratne, ucenjuje detetom, tako da on i te tkako zna šta radi.

