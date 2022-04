PROĆI ĆE VAS JEZA OD MARTININE ISPOVESTI: Ušla sam u MRAČNU STRANU interneta, u 8. razredu sam delila FOTKE, ucenjivali su DECU!

Učesnica rijalitija Martina Petrović ispričala je kako je bila žrtva mračne strane interneta.

Martina je opisala svoje loše iskustvo sa društvenim mrežama.

- Ja sam imala situacije na društvenim mrežama gde su pedofili pravili lažne profile, ubacivali se u moje grupe, predstavljali se kao deca da bi dolazili u kontakt sa decom. Ja sam tada naručila knjihu iz parapsihologije, ispalo je da je to knjiga o crnoj magiji... Ja sam očekivala da je to psihologija. Ima tu još dosta stvari. Ja sam na društvenim mrežama pričala o tim situacijama gde sam se našla u lošim stvarima. Prvi put sam napravila društvenu mrežu u drugom razredu osnovne škole. Moram da pričam o toj nezdravoj stvari, objavljivala sam i slike i sve, što nije bilo pametno. Ja sam to koristila zapravo samo za igrice. Imala sam tada Fejsbuk, nakon toga sam u šestom razredu otvorila Instagram. Imala sam situaciju gde sam doživljava linč na tim društvenim mrežama. Roditelji treba da brinu o deci, da ne otvaraju to u osnovoj školi. Tu se ulazi sa raznoraznim ljudima u komunikaciju, od svakoga možete nešto da čujete. Što se tiče pozitivnih strana, možemo da se bolje socializujemo, nekad je lakše da se tako oslobodiš. Ja sam se opekla, ali trudim se da pokažem deci svoje greške. Pričala sam na tiktoku o svom životu, on se svodi na to da ja pričam o svom životu, greškama... Ja sam lično ulazila na "dark web", tu su raznorazni hakeri, ilegalni stvari. Deca čuju o tome, hoće da pristupe tome, a nisu svesni da hakeri mogu da prikupe sve informacije iz telefona. Imalo je situacija gde su deca bila kidnapovana. Ulazila sam u te četove, pričala sa tim ljudima... - pričala je Martina.

- Htela sam da pokažem deci da ne treba to da rade. Postoje raznorazni hakeri koju mogu da pristupe svim podacima. Svi su me pitali kako tu da uđu, ukazivala sam im da ne treba to. Znam čak jednu devojku koja je imala problem, skočila je sa Brankovog mosta, ona priča o tome kako to ne treba da se radi - pričala je Martina.

- Moja majka je imala moju šifru, pratila mi poruke, ali sam ja sama kroz sve naučila neke stvari, svesna sam čega sve ima. Dosta toga znam, ali ja kada bih imala dete, ne bih volela da prođe kroz isto. Imala je i ona igrica "Plavi kit", čovek daje zadatke. Ta pesma ima jedan ton, nije mi bilo dobro, prvi dan je slušaš, drugi dan ne pričaš ni sa kim, 50. dan treba da se ubiješ. Mnoga deca su se ubila. Ako deca žele da prestanu da igraju igricu, ucenjuju ih da će im uraditi roditeljima nešto. Deca su se rezala, ubijala, užasne stvari... Čovek je posle uhapšen, a deca koja se nisu ubila, čovek im je ušao u mozak - dodala je Petrovićeva.

