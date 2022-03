DRUGARICA JOJ SMUVALA BIVŠEG, DOŽIVELA POMRAČENJE! Tara Simov pobesnela, optužila prijateljicu da je LOPOV: Objavila DOKAZE! HAOS

Tara Simov, nedavno je diskvalifikovana iz Zadruge 5, a sada se na svom Instagram nalogu obratila bivšim cimerima.

foto: Printscreen/Instagram

Ona je u svom stilu oplela po svojoj nekadašnjoj drugarici Martini, koja je trenutno u vezi sa Tarinim bivšim dečkom, reperom Nenadom Aleksićem Ša.

foto: Printskrin/Instagram

Tara je posvetila Martini ove reči:

- A zamislite da na primer nemam para i nesrećna sam van Zadruge.... Jel bi ti bilo poniženje da klekneš i izvinajavaš se Ša? Pošto je to prvo što bi uradila po difoltu kad bi me videla. Šiljite ga dok me nema, zato sam i otišla, jer ste svakako u mojoj senci, sa ili bez mene.

foto: Printskrin/Instagram

Inače, Martina je u Zadruzi navodno rekla kako joj je poniženje da joj neko kaže da je Tara 2, a Tara je ovako napisala u drugom storiju:

- A nije ti poniženje da istoj toj Tari budeš drugarica, čuvaš joj psa, a onda pokušaš da joj smuvaš bivšeg služeći se baš njenim rečima, ponašanjem, dodirima itd.? - oštra je bila Simova i dodala: - Molba za moje bivše - da, u množini.

Simova se osvrnula i na to da joj je Martina navodno ukrala odelo.

- E da, i ako možeš da mi vratiš odelo koje si mi ukrala, iznela iz Zadruge, slikala se u istom, ne znam kako bi stala rođena, imaš 200 kila al ajde. I onda kad si se vratila lagala me da ne znaš gde je i da ga nisi videla - napisala je Tara u okviru trećeg storija, objavivši sliku na kojoj Martina nosi Tarino odelo.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/S.M.

