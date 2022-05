DO KRAJA RIJALITIJA NEĆEMO IMATI S*KS! Miljana stavila tačku na sve, Bebica briznuo u PLAČ nakon njenog priznanja! (VIDEO)

Miljana Kulić u toku emisije "Pitanja gledalaca" dobila je pitanje vezano za odnos sa Lazarom Čolićem Zolom.

- Vidi se da si srećna i da blistaš pored Zole, je l' moguće da Bebica ne vidi - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen

- To sam i ja rekla i da nije garantovano ništa. Vreme će sve pokazati, a on nek me pusti. Srećna sam, šalimo se. Do kraja rijalitija nećemo imati sek**alne odnose. Što se mene tiče ja bih volela, ali on želi da vidi promene sa moje strane. Ja stojim iza toga da ću se družiti sa Zolom, nema potrebe da se Nenad da se distancira. Meni razum kaže: "Nemoj", a sa druge strane ja Nenada ne mogu da razumem - rekla je Miljana.

- Misliš li da to namerno radi? - pitala je voditeljka Ivana Šopić.

- Mislim. Plakanje, pušenje, ne jede. Je l' on želi sažaljenje? 98 posto neću biti sa Zolom. Družimo se, a niti je on odbačen, zvali smo ga da sede, tj. sam je došao. Ja se osećam jadno i bespomoćno kad se neko zbog mene tako oseća. Nisam se ja ljubila sa Zolom. Ja da činim sebi medveđu uslugu, a drugima da udovoljavam. Ja da sam znala da će mi se ovo desiti, ne bih ušla sa njim u rijaliti - rekla je Kulićeva.

foto: Printscreen

Nenad Macanović Bebica je dobio reč.

- Ja sam se odvojio i to je to - rekao je Nenad.

- Slažem se sve sa Miljanom šta je rekla - rekao je Zola.

- Evo on sada plače, ne znam ni ja šta da radim. Da li ja da udovoljim sebi ili nekome drugom - rekla je Miljana.

foto: Printscreen

- Umem dobro da foliram. Ona može da odabere da ima ovakav odnos sa mnom ili da se vrati njemu. Ona može da misli na sebe i da konačno bude srećna. Ona je za stolom, komentariše teme, ne psuje nikoga, nije nervozna. Tu je, ima je i znam da se oseća srećnije. Bez obzira što smo se ona i je dogovorili, ja ne planiram da uđem ovde ni u kakvu vezu. Ako je njoj navodno toliko stalo kod mene, nek izdrži i nek to pokaže! - rekao je Zola.

Kurir.rs/I.B.

