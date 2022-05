MARIJA KULIĆ RAZVEZALA JEZIK O TRUDNOJ ĆERKI: Osula drvlje i kamenje, a evo šta misli o Miljaninoj TRUDNOĆI! JEDNO MORA DA URADI!

Region već danima bruji o tome da je Miljana Kulić u drugom stanju sa Nenadom Macanovićem Bebicom, njenim novim momkom.

Kako se dešavanja u Beloj kući iznova i iznova menjaju, tako su se Lazar Čolić Zola i Miljana u poslednje vreme vrlo zbližili, iako je to protiv njihve, ali i reči njene majke, što itekako jako smeta njenom momku. Miljana je raskinula sa Bebicom, te je on danas pokušao na sve načine da pobegne iz rijalitija i da suzama prvuče njenu pažnju.

Kako se ovo sve desilo u prethodnih nekoliko dana, za Pink.rs oglasila se Marija Kulić koja je bila vidno razočarana u njeno ponašanje.

- Ma dajte, gluposti! Više ona ne zna šta radi. Njene gluposti više i ne gledam. Niti gledam, niti me intresuje. Ni slučajno je ne podržavam! Kakav god da je dečko, on nije ovo zaslužio, ovo nema smisla. Džabe ja pričam, nema ko da sluša...Niko nju ne tera da bude sa njim, ali ne treba ovo da mu radi. Njoj bi bilo najpametnije da ako joj ne odgovara, da bude sama, a ne da se ponižava sa ovim majmunom. Ja ne znam šta je sa ovim čovekom? Koliko god da je voli, on njoj prelazi preko svega. Ja njega vrlo kratko poznajem, ako sam sa njim bila jedno petnaestak dana. Ono što sam videla je sve osim toga da laže. Posvećen je Miljani, ali ne znam koju poentu ima da toliko laže? Ni jednu lošu reč joj nije rekao i uvek je tu uz nju. Razumem ja da je njoj dosadno kad je non-stop uz nju, ali može to i da kaže, a ne da bude sa ovim i da ga non-stop provocira - prča Marija.

Miljana je u toku kratke pauze u današnjem izdanju emisije "Pitanja gledalaca" ušla u sukob sa Bebicom, te mu je tom prilikom rekla da je sve glumio kako bi postao poznat.

- Ne, uopšte mu nije stalo do toga da bude poznat, on je ušao u rijaliti samo da bi bio sa njom. Njega to ne intresuje - ističe Kulićka.

Kakve su Vaše prognoze što se tiče Miljaninog drugog stanja, s obzirom da je ostala u drugom stanju sa čovekom kog, kako ona kaže, ne voli?

- Videćemo. Ona treba da radi Beta HCG, to je najsigurnije, pa ćemo tada videti - zaključila je Marija.

