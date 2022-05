DALILA I ANĐELO SU KAO ŽIVOTINJE! Đedović opasno potkačio bivšu drugaricu, više nikome NE VERUJE! (VIDEO)

Stefan Karić dao je reč Marku Đedović tokom izbora za najnerazumniju osobu u rijalitiju.

Đedović je odmah opleo po Dalili Dragojević i Anđelu Rankoviću.

- Postoje ljudi za koje mislim da su klinički ludi, ali ih neću timačiti. Svakako ljudi koji probleme u stomaku upoređuju sa zaljubljenošću neću komentarisati. Više ne verujem ovde nikome, svojim postupcima na televiziji štete svojim nadružima, tako da ću navesti: Anđela, Dalilu i Matoru. Matora je meni rekla da nije normalna još pre 10 godina. Osobe na ostalim mestima se ne razlikuju od životinja - rekao je Đedović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Na prvom mestu je Gruja, jer ako nešto nije snimljeno, ne znači da se nije desilo. Na drugom mestu je Matora, ja tebe mogu da shvatim što se tiče emotivnih odnosa. Na trećem mestu ću navesti Bebicu jer smatra da igra igru sa Zolom - bila je oštra Nevena.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja ću navesti Matoru zbog našeg odnosa, na drugom mestu je Mensur, on u momentu kada priča može da se suzdrži, ali kada zajuni u nešto on to samo tera. Na trećem mestu Mima i Gruja - rekla je MC Aleks.

Kurir.rs/K.Đ.

