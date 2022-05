DEJAN I ANĐELO OČI U OČI, ŽESTOKO ZARATILI! Nikad veći haos u Beloj kući, pljuštale uvrede na sve strane, sve zbog NJE! (VIDEO)

Veliki šef je obavestio zadrugare da je vreme za još jednu anketu, oni upravo biraju osobu koja je po njih ispala najlošiji prijatelj. Ovonedeljni vođa Stefan Karić je reč dao Dejanu Dragojeviću:

- Ovo što se desilo sada mi je dalo za pravo da ne treba da pričam ništa loše u odnosu sa Sandrom Rešić, sa Franom i Markom ulazim u sukobe - počeo je izlaganje Dejan.

- Ja za Sandru nisam rekao ništa najgore, samo me to povredimo, da se zna. Najlošiji prijatelj nije ona, neću da kažem lošu reči ni za nju, ni za njega. To što je naše prijateljstvo prekinuto, to je si ti. Ja neću da kažem ništa loše za njih, ti si taj koji sve to loše radi, a naziva njih svojom porodicom - ubacio se Anđelo.

- Ja smatram da odnos koji ste imali u četvorci je bio mnogo veći, ja to nisam imao, upoznao sam ih ovde. Ja kada sam se odrekao njih ovde, to je bilo tada, ovim sada postupcima ne osuđujem nikoga ovako bila je drama situacija. Postupak moj prema Sandri je mnogo manji od tvoj prema njoj, ja komentarišem na osnovu toga da je moglo to drugačije. U pismo piše prema nama i po nama, ja sam rekao da svoje sukobe sa prijateljima - nastavio je Dejan.

- Ja ovde nema puno prijatelja, uvek sam u životu govorio da mi je najbolji prijatelj samo majka, ovde je teško reči za nekoga da mi je prijatelj ali odnos sa Carem i Markom ide ka tome. Poenta pravog prijateljstva će se ozvaničiti napolju, ne može to ovde. Kada si u lošoj situaciji tek onda imaš sve. Navešću osobu sa kojom sa bio dobar, ali me je prodala i pokušala da me iskoristi, ne osećam se dobro zbog toga, to je Irma - pričao je Zola.

- Ja sam prema tebi bila ispravna, nisam glupa, sa mnom možeš samo ispravno, mogli smo da se družimo, ali nisi hteo. Neću da se znojim i da mi bude neprijatno. Mrš, sikter! - vikala je Irma.

