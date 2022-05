DALILI IMA DA PRESEDNE SVADBA I DAN KAD ME UPOZNALA! Filip Car otkrio šta će sve raditi kad vidi bivšu u venčanici! Sprema se HAOS

Filip Car nakon što je saznao da će se u nedelju organizovati njegova svadba sa Dalilom Dragojević, počeo je da ide po kući i sa osmehom na licu priča kako jedva čeka nedelju zbog Dalile i njene reakcije.

Car je istakao da nije želeo da bude u ovoj igri, ali je shvatio da ne može da bira.

- Ja mislio da neću, ali ne mogu da to da biram sada - pričao je Car sa smeškom.

- Ma, brate, to ti je banalna stvar neka - rekao mu je Karić.

- Dalila jedva čeka, ona to ne bi propustila da je ne znam šta. Ona je sada presrećna, ali znaš kakvu ću sprdnju da napravim. Kada se oženim, ja ću da ulovim njega i da samo malo pića da bude. Znaš koju sprdnju ću da napravim ima da joj presedne svadba i dan kada me je upoznala. Kada bude ona u venčanici ima da bude sprdačina. Ona kada to bude čula danas, to je kao da sam se pomirio. Bračnu noć ako mi daju, neka daju na Rajskom. Dalila je ovo jedva dočekala, njoj je bitno da je u centru pražnje - pričao je Car.

Kurir.rs/K.Đ.