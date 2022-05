ANĐELA SAM PREVARILA SA FILIPOM! Šok ispovest Dalile Dragojević, otkrila sve do detalje: Neću se vraćati Caru, Dejana NE DIRAM

Dalila Dragojević ogodila je dušu kod Stefana Karića, gde je pričala o svim aktuelnostima u Zadruzi.

- Poslao sam tebe i Filipa u izolaciju, svašta se izdogađalo. Opet si glavna tema, ti i Anđelo. Šta je na kraju? Da li ti se sleglo sve? Imali smo klipove. Da li si došla sebi? - pitao je Karić.

- Nisam imala svest o svemu tome pre klipova, znam šta se dešavalo, ali mi nisu bile jasne reakcije gledalaca i voditelja... Ispalo je da lažem, a samo nisam znala da tako izgleda. Pritisak od zadrugara mi nije bio realan, čini mi se mnogo burniji nego na početku rijalitija. Na kraju znate šta se izdešavalo. Ono za oca nisam čula na pravi način, posle sam se vraitla za sto. Kad su krenuli oni klipovi, pa kad je Anđela ustala da priča... Totalno sam pogubljena u svemu, ne osećam se najbolje, trudila sam se da sve stvari koje su me doticale poslednjih osam meseci da prezentujem da ne ne dotiču. Valjda je eskaliralo sve, dobila sam tu pogubljenost. Žao mi je što sam dopustila sebi neke stvari, što me nazivaju tako. Neću reći da ima gorih od mene, ali sam prikazala ovde šta do sad niko nije. Dala sam za pravo da pričaju da sam najgora. Ja znam ko sam i šta sam, nemam problem sa tim, ali imam problem sa tim što sam se pogubila. Dosta stvari mi prolazi kroz glavu. Ceo taj spoljni svet, sve to što se dešava napolju. Razmišljam kako će mi biti kad izađem, razmišljam o porodici, šta sam sve priredila ovde. Neće biti lako suočiti se, ali se nadam najboljem ishodu, da bar malo sačuvam normalnost. Ne sklapam rečenice kako treba, ne funkcionišem kako treba. Ispalo je da mi je Anđelo dao lažnu nadu, a nije. Ne mogu da budem ološ da kažem da mi je dao lažnu nadu. Bio je fer, ali sam očekviala da me u nekom trenutku zaštiti. Ali opet kad sagledam sve, ja kad ustanem da pričam, ustane njih pet, ne možeš na toliko frontova - pričala je Dalila.

- Krivo mi je što čujem razne stvari, sve je krenulo užasnim putem - dodala je ona.

- Da li ti je uopšte bio potreban još jedan odnos, šta ti je to kvrcnulo? - pitao je Karić.

- Dosta sam stvari preživela, želela sam da se sklonim iz svega, da krenem drugim putem, tako je krenulo sa Anđelom. Imali smo te razgovore, ja sam videla da mi neko prija i da može da mi bude beg od situacije. Da mogu da imam nekoga ko mi prija. Desilo se šta se desilo sa Filipom, Anđelo mi je odmah rekao da neće preći preko toga. Rekao mi je da je za njega to prevara, da je prevaren i to je to. Ja sa Filipom posle toga nisam imala ni poljubac, samo se bacao na taj krevet, ali ne treba više ni da dolazi do toga. Neću da kažem da su mi svi okrenuli leđa, ali imaju odbojan stav. Ja se neću truditi da objašnjavam sebe. Ne želim da gubim živce, imam ih malo, sa Anđelom imam normalnu komunikaciju. Možda bih se trudila i dalje, on mi se stvaro dopao, način na koji gleda na mene, način na koji izgleda, ali nije vredno ništa da imam toliki pritisak i da se borim poslednja dva meseca. I ovo što osećam prema Filipu će se brzo ugasiti. Neću se vraćati Filipu. Sinoć je rekao jako ružne reči o meni: Toliko sam mu praštala, a on daje sebi za pravo da priča o mojoj situaciji koja nije ni približna. Ne mislim da me on voli, nikad nisam to tvrdila. Ostaću pri svom stavu. Neću više ništa komentarisati na tu temu. Ne smatram da me je voleo. Moja ljubav je bila pa je bila, ali u ovom poslednjem odnosu sa Filipom sam videla da to više nije toliko jako, čim sam dopustila ovo sa Anđelom. Ne znam šta da kažem, sramota me je, stidim se, ali je sve mnogo prenapumpano, više nego što jeste - dodala je Dalila.

- Dejan je izneo mnogo toga vezano za vaš brak i tvoju porodicu. Mene interesuje, pomenuo ti je oca, rekao da će ti pokazati slike oca kakav je bio pre i da će po treći put završiti u bolnici zbog tebe. Kako tumačiš njegovu rečenicu? Da li je hteo da ti kaže da ne radiš te stvari, da možeš oca da poremetiš? - dodao je Stefan.

- Imala sam raspravu sa Aleksandrom, koja me je prva uvredila na konto izgleda, ja sam rekla da ću da joj zove dečka, onda je on upao, rekao to. Ja sam čula da je rekao da je treći put u bolnici, a zapravo je rekao da će završiti. Meni je izgledalo kao da želi da me osvesti, ali šta on ima da me osvesti. Hiljadu stepenika treba do vrha, a jedan jedini do dna. Neka priča o meni šta hoće, toliko sam čula lošeg o sebi, neka priča šta hoće, povlačim se iz cele priče. Ali ako me bude provlačio ili rekao ružno za mene, ja ću da se branim. Izgubila sam živce. Aleksandra je rekla da sam bila ružna, da sam osetila čari Beograda, onako niski udarci, pa sam ja uzvratila, da se seti kakva je bila, ja sam transparentno uradila operaciju nosa. Neka pričaju malo čime se oni bave, a ne samo ja. Ja nikog ne diram dok mene neko ne dira. Neću sebi dopuštati da ulazim u takve rasprave. Ova dva meseca želim da provedem u miru. Boriću se i to je to. Nekako su sad svi, izuzeću njih, svi ovi ljudi su dali gas pred kraj. Ako vide da su te nagazili gledaoci, gaziće te i oni. Ja se nikad nisam vodila time - poručila je ona.

- Miki mi je rekao da su svi postali ostrašćeni, a nisu skakali kada je trebalo da skaču. Pitanja gledalaca su bila pozitivna, pa su se na osnovu toga vodili. Da su bila drugačija pitanja, i tad bi gazili. Ja sam i tada znala da nas ljudi izbegavaju. Ja ću pamtiti ljude koji su ostali sa mnom kad sam bila na dnu, a ne na vrhu! - poručila je Dalila.

- Kako se osećaš kad neko gubi prijatelje zbog tebe, da napolju traže hodže? - pitao je Karić.

- Loše. Ja sam dala maksimum od sebe kad sam videla da je ispalo da Anđelo laže. Ne mislim da treba Đedović da mu zameri, pravi prijatelji se ne gube, samo lažni prijatelji naprave karambol i odriču te se. Mislim da će se sve to rešiti. A što se tiče hodže, mogu da zamislim kakve su priče napolju. Ispala sam i veštica i neko ko mađija, na kraju i prostitutka - dodala je Dragojevićka.

