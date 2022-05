NEKA NE DIRA MOJU PORODICU! Aleks zapretila Dalili, progovorila o ŽUSTRIM SVAĐAMA sa Dejanom, pa se obratila njegovoj PORODICI!

Aleksandra Nikolić je otkrila sve o svađama sa Dejanom Dragojevićem, pa se osvrnula na Dalilu Dragojević.

- Šta se to dešava više, od jutros imaš rasprave sa Dejanom? - pitao je Stefan.

- Nije ništa ozbiljno, nego je meni najgore kad se on okrene i ode, ja pobesnim. Isti problem, mi nismo imali nikakav problem do onog kad on kaže "Ja", a ja kažem "Mi". Nisam najbolje shvatila kada je govorio neke stvari. Kada je govorio da hoće da gleda sebe, ja sam smatrama da mene nema u njegovom životu, da me je iskoristio. Do jutros ga nisam najbolje razumela. On hoće da pomogne porodici, da bude tu za svoju porodicu, ali ja upadnem u te teorije - pričala je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

- A što se Dalile tiče, ona je prva mene uvredila. Onda me je par puta potkačila da bih ja posumnjala u moj i njegov odnos. Iskulirala sam, nije meni mesto da se svađam sa njegovom bivšom. Prva je rekla da sam prostitutka iz kataloga, rekla za moju majku da je vračara, ja njene nisam dirala. Ako me ne dira, neću ni ja nju. Smatram da želi da poljulja moj odnos sa Dejanom - rekla je Aleks.

- Da li misliš da može da se vrati Dejanu? Da li je bi je to opralo? - pitao je Karić.

- Ne. Niti može da se opere. Ta priča je završena, nemoj da je palo na pamet da se pere preko Dejana. Ako me ne dira, neću ni ja nju, nemam problem sa tom ženom, samo neka me ne dira, neka ne dira moju porodicu - dodala je Nikolićeva.

- Pozdravila big svoje, Dejanove, rekla bih im da se ne nerviraju - poručila je Aleks.

Kurir.rs/M.M.

