PORODICE DALILE, DEJANA I ALEKSANDRE SE OGLASILE: Posle PRLJAVOG VEŠA koji je izneo bivši BRAČNI par najbliži dali svoj SUD!

Tokom podele budžeta Stefana Karića za crnim stolom došlo do žestokog okršaja bivših supružnika Dalile i Dejana Dragojevića.

Dejan i Dalila su tokom žestoke rasprave pomenuli mnoge članove porodice i izneli prljav veš iz zajedničkog života. Svakako, ono što sve zanima, jeste, šta njihovi najbliži kažu na novonastalu situaciju.

Dalilina rođaka otkrila je šta sada misli o sestri i bivšem zetu.

- Ma, ne znam kako ga nije sramota! Svima nam je bio kao sin. Gledala sam u lajvu svađu, posle toliko meseci je odlučio da joj se suprotstavi... Šta je čekao do sad, smišljao najbolji scenario? Ne razumem... On je u našoj porodici bio prihvaćen kao najrođeniji. Jeo je i pio kod nas, sve je imao, a sad tako priča. Sramota me njegove sramote iskreno. Huso ga je gledao kao svog sina, to je jasno svima. Dalili sigurno nije svejedno kada on tako priča o njihovom braku. Šta god da je uradila, ona je njemu bila dobra dok je trajalo i to treba da poštuje. Ali nema veze, pokazao je svoje pravo lice, nadam se da su narodu sada jasnije neke stvari - istakla je Dalilina rođaka.

foto: Printscreen/Zadruga

Aleksandrina majka Slovenka dala je svoj sud.

- Šta ja imam tu da se mešam. Oni najbolje znaju šta je tu i kako je. Meni je bitno da se Sandra nije umešala, što je ćutala sve vreme. Ja sam čula da je Dalila iznela sve, i Djean je sve izneo. Ja mislim da oni imaju da kažu još milion stvari, verujte. I jedno i drugo! - rekla je Slovenka Nikolić, pa dodala:

- Svako ima neku svoju tajnu, imam i ja tajnu koju niko ne zna na ovom svetu. Tako da, Bože moj, ako bude trebalo, možda joj i kaže kada bude vreme. Malo me kopka ono što je Lepi Mića rekao za Anđelu Đuričić. On je rekao da je neko češkao Anđelu. Ja se nadam da to nije Deki uradio. A za Anđelu mislim da je folirant, znam ja dosta toga o njoj.

foto: Printscreen

Goran Dragojević bio je besan kada se javio zbog Daliline i Dejanove svađe.

- Manite me se, neću da dajem izjave. Neću ništa da pričam - rekao je besno Goran Dragojević, Dejanov otac.

foto: Printscreen/HypeTV

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

